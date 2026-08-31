Alan Lescano marcó el gol del triunfo de Argentinos ante Aldosivi y se despidió con una millonaria venta

Alan Lescano tuvo la despedida que soñaba con la camiseta de Argentinos Juniors. El mediocampista marcó el gol del empate parcial ante Aldosivi y fue clave para que el Bicho terminara imponiéndose por 2-1 en La Paternal, en un resultado que le permitió al conjunto de La Paternal quedar como líder de su zona en el Torneo Clausura.

El partido, además, tuvo un significado especial para el volante de 24 años. Todo indica que fue su último encuentro con la camiseta de Argentinos antes de continuar su carrera en el fútbol brasileño.

Lescano, a un paso de ser jugador del Vasco da Gama

El futuro del mediocampista parece estar definido. Vasco da Gama es el principal candidato para quedarse con Lescano, en una operación que pudo avanzar luego de que Argentinos Juniors comprara la parte del pase que todavía pertenecía a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El club de La Paternal desembolsó aproximadamente 2,3 millones de dólares para adquirir el 50% restante de los derechos económicos y quedarse así con la totalidad de la ficha del futbolista.

La operación también contempla un beneficio para Gimnasia. El club platense mantendrá una plusvalía del 10% sobre una futura venta que supere los 6 millones de dólares. De esta manera, el Lobo podría volver a obtener un ingreso si Lescano tiene una buena experiencia en Brasil y posteriormente es transferido nuevamente.

Con el 100% de los derechos económicos bajo su poder, Argentinos quedó en condiciones de negociar directamente la transferencia del mediocampista.

Una venta que puede dejarle millones a Argentinos

El interés del Vasco da Gama es concreto y la operación podría cerrarse por una cifra de entre 8 y 9 millones de dólares. Además, el jugador habría despertado interés de algunos equipos de la MLS.

Para Argentinos, la transferencia representaría un importante ingreso económico y también la confirmación de una de las grandes apuestas realizadas en los últimos años.

Lescano llegó al Bicho proveniente de Gimnasia y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Con 24 años, atraviesa un momento de crecimiento en su carrera y está ante la posibilidad de dar un salto importante al fútbol brasileño.

Por eso, su gol frente a Aldosivi podría tener un significado mucho mayor que el de una simple conquista. El tanto que ayudó a Argentinos a conseguir tres puntos importantes también pudo haber sido el último de Lescano con la camiseta del Bicho, antes de comenzar una nueva etapa de su carrera en Brasil.