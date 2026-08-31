Rusia vuelve a golpear Kiev y profundiza la presión sobre Ucrania: temor por el inicio de clases

Las fuerzas rusas mantienen una ofensiva aérea sostenida sobre Kiev y distintas localidades de la región que rodea a la capital ucraniana, en una escalada que ya lleva cinco jornadas consecutivas y que volvió a alterar la rutina de la población.

Los ataques provocaron daños en distintos puntos de la región, entre ellos depósitos y centros de almacenamiento vinculados al abastecimiento. La destrucción de estos establecimientos comenzó a sentirse en algunos supermercados, donde determinados productos escasearon y varias góndolas quedaron parcialmente vacías.

La ofensiva se produce después de varios meses en los que Rusia incrementó la intensidad de sus operaciones aéreas contra territorio ucraniano. La situación generó alertas prácticamente permanentes en la zona de Kiev y obligó a miles de personas a permanecer durante extensos períodos en refugios ante el riesgo de nuevos bombardeos.

El impacto sobre la población civil también se hizo evidente durante julio. Dos grandes ataques registrados ese mes provocaron la muerte de cerca de medio centenar de civiles, mientras que el bombardeo ocurrido el sábado dejó, según los primeros balances, al menos 38 muertos.

Incertidumbre por el regreso a las aulas

La escalada militar también genera preocupación de cara al comienzo del ciclo lectivo. Las escuelas ucranianas tenían previsto retomar las clases este martes, aunque la continuidad de las actividades presenciales quedó bajo análisis debido a la persistencia de los ataques.

Los establecimientos educativos disponen de refugios preparados para proteger a alumnos y docentes en caso de una alerta aérea. Además, las autoridades mantienen la posibilidad de recurrir a la modalidad virtual cuando las condiciones de seguridad impidan desarrollar las clases normalmente.

A las dificultades vinculadas con la seguridad se suma otro problema provocado por la guerra: cerca de un millón de libros de texto quedaron destruidos luego de ataques contra empresas editoriales ucranianas. El daño podría generar demoras en la distribución del material escolar necesario para el comienzo del año académico.

Zelensky acusó a Moscú de buscar el desgaste

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sostuvo que la estrategia rusa apunta a prolongar la presión sobre la población y debilitar su capacidad para sostener el esfuerzo bélico.

"En este momento, la táctica de Rusia es desgastar a Ucrania y a los ucranianos, ante todo, a nuestra gente", afirmó el mandatario en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Mientras continúan los ataques, Kiev enfrenta el desafío de mantener en funcionamiento servicios esenciales, garantizar el abastecimiento y permitir el regreso de los estudiantes a las aulas en un contexto marcado por las alertas aéreas y el temor a nuevos bombardeos.