Argentina ya tiene a sus representantes para Santa Fe 2026: los Esports van por la gloria

Los Esports argentinos ya tienen a sus representantes para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una edición que marcará un hecho histórico: será la primera vez que los deportes electrónicos formen parte oficialmente del programa con medallas en juego.

La delegación argentina estará integrada por 10 jugadores, que competirán en tres disciplinas: EA SPORTS FC, VALORANT y Assetto Corsa Competizione.

Los representantes argentinos

En EA SPORTS FC, Argentina tendrá representación masculina y femenina con Lautaro Zuviría (Zuvi17) y Daniela Arias (AriasDaniela).

El equipo nacional de VALORANT, en tanto, estará conformado por Facundo Adrián Chavez (rubkkoide), Jerónimo Quirno Costa (jotinha), Enzo Brito (ruso), Luciano Pensa (Mikey Tap), Federico Riveiro Neto (Neto) y Gabriel Villanueva (s2k).

Por último, en Assetto Corsa Competizione, los encargados de representar al país serán Néctar Bruno Coleff y Paola Chiaraviglio.

Cuándo y dónde competirán los Esports

Los deportes electrónicos tendrán su debut como disciplina con medallero oficial en los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán entre el 12 y el 16 de septiembre en Rosario, como parte de una edición que tendrá distintas sedes distribuidas por la provincia de Santa Fe.

El certamen reunirá a representantes de los países miembros de ODESUR y contará con competencias de VALORANT, EA SPORTS FC y Assetto Corsa Competizione.

En el caso de VALORANT, la competencia será por equipos, mientras que EA SPORTS FC tendrá torneos individuales masculino y femenino.

Cómo fue el camino de Argentina

La clasificación de los representantes argentinos se definió a través de un proceso clasificatorio que reunió a jugadores de distintas disciplinas.

Uno de los datos más destacados se dio en el sim racing: 290 pilotos participaron en las diferentes etapas de clasificación para determinar quiénes tendrían la posibilidad de representar al país.

Con el plantel confirmado, Argentina se prepara para afrontar un desafío inédito: competir por las primeras medallas de la historia de los Esports en los Juegos Suramericanos y hacerlo como local.

Santa Fe 2026 será, de esta manera, un punto de inflexión para los deportes electrónicos en la región y una oportunidad para que los representantes argentinos hagan historia en una competencia internacional oficial.