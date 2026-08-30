Final agónico en La Plata: Gimnasia venció 2-1 a Rosario Central

Gimnasia y Esgrima de La Plata consiguió un triunfo agónico ante Rosario Central. Este sábado por la tarde, el Lobo se impuso 2-1 en el Gigante de Arroyito, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, y se quedó con tres puntos de enorme importancia pensando en la pelea por clasificar a las próximas competiciones internacionales.

El conjunto platense tuvo que trabajar hasta el último tramo del encuentro para quedarse con la victoria. Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate, Gimnasia encontró la reacción necesaria para dar vuelta el resultado y festejar fuera de casa.

Los protagonistas del triunfo fueron Nacho Fernández e Ignacio Miramón, autores de los goles que le permitieron al equipo visitante quedarse con una victoria que vale mucho más que tres puntos por el contexto de la competencia.

Gimnasia reaccionó y se llevó un triunfo clave

El partido tuvo a Rosario Central jugando ante su público en un Gigante de Arroyito que esperaba una nueva victoria de su equipo. Sin embargo, Gimnasia consiguió mantenerse en partido y encontró los caminos para cambiar la historia.

El Lobo no se dio por vencido pese a comenzar el encuentro en desventaja y fue construyendo una reacción que terminó teniendo premio en los minutos decisivos.

Nacho Fernández apareció para marcar uno de los tantos del equipo platense, mientras que Ignacio Miramón convirtió el gol que terminó de sellar la remontada.

La definición llegó sobre el cierre, lo que le dio al triunfo un condimento especial. Gimnasia consiguió sostener la presión y aprovechar sus oportunidades para llevarse una victoria que parecía cada vez más complicada a medida que avanzaba el partido.

Tres puntos que pueden pesar en el cierre del torneo

Con este resultado, Gimnasia sumó tres puntos fundamentales en la pelea por ingresar a las competiciones internacionales.

El triunfo también representa un importante envión anímico para el conjunto platense, que logró imponerse como visitante ante un rival de peso y en un escenario siempre exigente como el Gigante de Arroyito.

Para Rosario Central, en cambio, la derrota significó dejar pasar una oportunidad de sumar en condición de local. El Canalla deberá ahora dar vuelta la página y enfocarse en sus próximos compromisos del Clausura.

La séptima fecha dejó así una victoria de enorme valor para Gimnasia, que ganó 2-1 en un final agónico, dio vuelta la historia y se llevó de Rosario tres puntos que pueden resultar determinantes en su objetivo de pelear por un lugar en los torneos internacionales.