Los Pumas dejaron todo, pero Australia se quedó con la victoria en Jujuy

Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia en Jujuy, en el primer partido de la serie frente a los Wallabies. El seleccionado argentino tuvo una reacción importante en el segundo tiempo, pero no logró aprovechar sus oportunidades en los minutos finales y terminó quedándose con las manos vacías en un encuentro intenso y muy parejo.

Australia salió decidido desde el comienzo y consiguió imponer condiciones rápidamente. Los Wallabies aprovecharon sus avances cerca del ingoal argentino y llegaron a sacar una ventaja de 12-0.

Argentina logró reaccionar y descontó a través de Gerónimo Prisciantelli, quien apoyó el primer try de Los Pumas después de una buena combinación ofensiva.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi logró meterse nuevamente en partido, aunque Australia siguió siendo más efectivo cuando consiguió instalarse en campo argentino. Al descanso, los visitantes se fueron arriba 22-14.

La diferencia estuvo principalmente en la capacidad de Australia para transformar sus incursiones en los últimos metros en puntos, mientras que Argentina tuvo dificultades para capitalizar las situaciones que generó.

Los Pumas reaccionaron, pero Australia volvió a golpear

El segundo tiempo mostró una versión mucho más agresiva del seleccionado argentino. Los Pumas salieron decididos a descontar y rápidamente consiguieron su premio.

A los 52 minutos, Boris Wenger apoyó un try después de varias fases de presión sobre la defensa australiana. Con la conquista, Argentina quedó apenas un punto por debajo: 22-21.

La remontada, sin embargo, duró poco.

Dos minutos más tarde, Tom Hooper apoyó el tercer try de Australia luego de una extensa ofensiva de los Wallabies y estableció el 27-21 definitivo.

Los Pumas buscaron hasta el último minuto, pero no lograron transformar su dominio territorial en los puntos necesarios para dar vuelta el resultado.

La revancha será en Mendoza

El encuentro en Jujuy fue el primero de los dos partidos que Argentina disputará ante Australia.

La serie continuará el próximo 5 de septiembre en Mendoza, donde Los Pumas tendrán la posibilidad de recuperarse y buscar la revancha frente a los Wallabies.

Cómo llegaban Los Pumas

Para este partido, Felipe Contepomi mantuvo la base del equipo que había enfrentado a Sudáfrica en su última presentación.

El entrenador apostó por la experiencia de jugadores como Guido Petti, Tomás Lavanini y Pablo Matera en el pack de forwards, mientras que la pareja de medios estuvo integrada por Simón Benítez Cruz y Santiago Carreras.

Entre las novedades del banco de suplentes se destacaron el regreso de Nicolás Roger y el ingreso del pilar Rodrigo Martínez.

Cómo llegaban los Wallabies

Australia llegó a Argentina en pleno proceso de reconstrucción bajo la conducción de Joe Schmidt, con la mira puesta en el Mundial de 2027, que tendrá al país oceánico como anfitrión.

Los Wallabies arribaron con confianza después de conseguir dos victorias consecutivas ante Japón en su gira previa.

El equipo australiano combinó experiencia y juventud, con Allan Alaalatoa como referente de la primera línea y jugadores jóvenes como Carter Gordon, Harry Potter y Max Jorgensen en los backs.

Las formaciones

Los Pumas: Gerónimo Prisciantelli; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo e Ignacio Mendy; Santiago Carreras y Simón Benítez Cruz; Joaquín Moro, Benjamín Grondona y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Francisco Moreno, Ignacio Ruiz y Boris Wenger.

Australia: Tom Wright; Max Jorgensen, Isaac Henry, Hunter Paisami y Harry Potter; Carter Gordon y Ryan Lonergan; Rob Valetini, Fraser McReight y Tom Hooper; Jeremy Williams y Josh Canham; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa e Isaac Kailea.

Los Pumas deberán dar vuelta la página rápidamente: el próximo 5 de septiembre en Mendoza tendrán una nueva oportunidad ante Australia para cerrar la serie con una victoria.