Rusia prepara una nueva ofensiva contra la energía de Ucrania y amenaza con un invierno todavía más duro

Moscú anunció que prepara “ataques masivos” contra la infraestructura energética ucraniana, en una nueva escalada de la guerra que vuelve a poner al sistema eléctrico de Ucrania en el centro de la confrontación. El Ministerio de Defensa ruso justificó la decisión como una respuesta a los recientes ataques de Kiev contra instalaciones petroleras y energéticas dentro de territorio ruso.

El anuncio llega cuando faltan pocas semanas para el inicio del invierno en la región y después de una sucesión de ataques que han llevado la guerra a un nivel de confrontación cada vez más profundo. Ucrania viene utilizando drones de largo alcance para golpear refinerías, depósitos y otras instalaciones vinculadas al sector energético ruso, buscando afectar tanto la capacidad económica de Moscú como el abastecimiento de combustible.

La respuesta de Vladimir Putin promete ser contundente.

La energía vuelve a ser un arma de guerra

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus Fuerzas Armadas comenzaron los preparativos para realizar ataques de gran escala contra instalaciones energéticas de Ucrania. Moscú asegura que se trata de una represalia por lo que califica como ataques ucranianos contra infraestructura civil y contra el sector de combustibles y energía ruso.

No es una amenaza menor.

Durante los últimos inviernos, Rusia convirtió la infraestructura energética ucraniana en uno de sus principales objetivos militares, buscando dejar ciudades enteras sin electricidad, calefacción y servicios básicos durante períodos de temperaturas extremadamente bajas.

La posibilidad de que esa estrategia vuelva a intensificarse genera preocupación en Kiev.

Y existe un elemento adicional: Ucrania llega al invierno después de meses de ataques rusos contra puertos, centros logísticos, instalaciones industriales y redes vinculadas a su economía de guerra. Reuters informó que los ataques recientes provocaron daños importantes en infraestructura logística y depósitos de alimentos.

Ucrania también decidió llevar la guerra a territorio ruso

Kiev, por su parte, cambió progresivamente su estrategia.

Los drones ucranianos están golpeando cada vez más lejos de la frontera y tienen como prioridad instalaciones que resultan estratégicas para la economía rusa. Las refinerías se convirtieron en objetivos particularmente sensibles.

El impacto comienza a sentirse.

La producción rusa de gasolina habría caído a alrededor del 70% de la demanda interna hacia fines de agosto, producto de los ataques contra varias refinerías y de las interrupciones operativas. Moscú debió incrementar las importaciones y mantener restricciones a las exportaciones de combustibles.

Incluso una de las grandes refinerías rusas, NORSI, suspendió el procesamiento de crudo después de un ataque con drones.

Kiev está intentando golpear donde más le duele a Moscú: en la capacidad de generar ingresos, producir combustible y sostener la maquinaria militar.

Moscú acaba de responder que está dispuesto a devolver el golpe.

El invierno vuelve a ser la gran preocupación

El anuncio ruso adquiere una dimensión todavía mayor por el momento del año.

Un ataque sistemático contra la generación eléctrica y las redes de distribución podría provocar cortes prolongados de electricidad y calefacción justamente cuando Ucrania ingrese en los meses más duros del año.

La preocupación no es teórica. Rusia ya demostró en campañas anteriores que puede lanzar enormes oleadas combinadas de misiles y drones contra la infraestructura energética.

Pero esta vez existe otro factor: la guerra está entrando en una lógica de represalias cada vez más directa sobre la infraestructura crítica de ambos países.

Ucrania golpea refinerías rusas.

Rusia amenaza con destruir la infraestructura energética ucraniana.

Y mientras tanto, la población civil queda atrapada en el medio.

Una guerra que vuelve a escalar

En las últimas jornadas, Rusia intensificó sus ataques aéreos. El 20 de agosto, por ejemplo, lanzó una oleada que incluyó misiles de crucero, balísticos e hipersónicos y 168 drones, según la Fuerza Aérea ucraniana; los ataques dejaron al menos 17 muertos en Kiev y sus alrededores.

El 27 de agosto, Rusia volvió a atacar Kiev y otras ciudades con misiles y drones, mientras Moscú afirmaba que estaba golpeando objetivos vinculados al esfuerzo bélico ucraniano.

Y el último episodio volvió a demostrar el nivel de destrucción alcanzado: el ataque ruso contra un depósito de municiones próximo a Kiev dejó al menos 38 muertos, según las autoridades ucranianas, además de numerosos heridos y evacuados.

La guerra, lejos de enfriarse, parece ingresar en otra etapa.

Rusia está preparando una nueva campaña contra la energía de Ucrania. Ucrania continúa golpeando el corazón petrolero de Rusia. Y el invierno amenaza con convertirse nuevamente en un arma estratégica.

Después de más de cuatro años de guerra, la posibilidad de una salida diplomática sigue chocando con una realidad brutal: ambos bandos continúan aumentando el costo de la confrontación.