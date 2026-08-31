Lionel Messi posó con la camiseta de un club de la tercera división de España

Lionel Messi volvió a mostrar su vínculo con el fútbol de Cataluña, aunque esta vez lo hizo desde un lugar muy diferente al que acostumbró durante su carrera. El capitán del Inter Miami compartió una imagen junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes posaron con las camisetas de la UE Cornellà, el club catalán del que el futbolista es propietario mayoritario.

La particular postal rápidamente llamó la atención porque reflejó una faceta poco conocida de Messi: su rol como dueño de una institución del fútbol español que actualmente busca recuperar terreno desde las categorías más bajas.

La UE Cornellà, ubicada en Cornellà de Llobregat, compite actualmente en la Tercera RFEF, correspondiente a la quinta categoría del fútbol español, y se encuentra trabajando de cara al comienzo de una nueva temporada.

El vínculo de Messi con el Cornellà

La relación entre Messi y el club catalán se concretó a través de Limecu España 2010, una sociedad vinculada a la familia del futbolista que adquirió la mayoría accionaria de la institución.

En abril de 2026, Messi pasó a controlar el 85,05% de las acciones del Cornellà, consolidando así su participación mayoritaria en el proyecto.

La apuesta del argentino está vinculada principalmente con el desarrollo del fútbol formativo y la detección de jóvenes talentos, dos aspectos que forman parte de la identidad histórica de la institución catalana.

La fotografía junto a Thiago, Mateo y Ciro sirvió además para volver a poner al club en el centro de la escena. Los tres hijos del campeón del mundo lucieron las camisetas del Cornellà y acompañaron de esta manera el proyecto que su padre lleva adelante en Cataluña.

La historia de la UE Cornellà

La UE Cornellà fue fundada en 1951 y tiene una importante tradición en el fútbol juvenil. A lo largo de los años, sus divisiones inferiores fueron una plataforma para distintos futbolistas que posteriormente alcanzaron el máximo nivel.

Uno de los nombres más destacados que pasó por su cantera es Eric García, defensor formado en el club antes de continuar su carrera en otras instituciones.

Además, Cornellà ganó notoriedad en el fútbol español por sus participaciones en la Copa del Rey, donde llegó a enfrentarse con algunos de los clubes más importantes del país.

Un nuevo desafío desde la quinta categoría

En el plano deportivo, el presente del equipo es diferente al de años anteriores. Cornellà actualmente juega en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol español, después de haber descendido durante la temporada 2024/25.

Con Messi como propietario mayoritario, el club afronta una nueva etapa con el objetivo de fortalecer su estructura, potenciar a sus jóvenes futbolistas y volver a crecer dentro del fútbol español.

La imagen del argentino junto a sus hijos no solo mostró el costado familiar del capitán del Inter Miami, sino que también volvió a dejar en evidencia que su vínculo con Cataluña continúa más allá de su histórica etapa como futbolista del Barcelona.