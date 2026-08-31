El Kun Agüero y su apuesta por los esports: ¿es un negocio rentable?

Cuando Sergio “Kun” Agüero fundó KRÜ Esports en 2020, todavía era futbolista profesional. El proyecto nació en plena expansión del streaming y los videojuegos competitivos, con una idea que iba más allá de formar un simple equipo: construir una organización capaz de unir esports, entretenimiento, contenido y grandes marcas.

El inicio fue auspicioso. KRÜ incorporó equipos de FIFA, Rocket League y VALORANT, cerró acuerdos con importantes sponsors y rápidamente comenzó a competir a nivel internacional. En VALORANT, además, consiguió posicionarse como uno de los principales representantes de Latinoamérica.

Sin embargo, detrás de los resultados deportivos apareció un desafío mucho más complejo: hacer que una organización de esports sea económicamente sostenible.

¿De dónde salen los ingresos de KRÜ?

El modelo de negocio de KRÜ no depende exclusivamente de los premios obtenidos en los torneos. La organización construyó una estructura basada en diferentes fuentes de ingresos, entre ellas sponsors, acuerdos comerciales, premios, eventos, activaciones de marca, merchandising y generación de contenido.

Esta diversificación es clave en una industria en la que ganar competencias no garantiza, por sí solo, la rentabilidad.

Una organización profesional debe afrontar importantes gastos vinculados con salarios de jugadores y entrenadores, viajes, infraestructura, producción de contenido y participación en competencias internacionales.

En ese escenario, Agüero aportó un elemento diferencial desde el comienzo: su propia imagen como parte del producto. Su popularidad permitió que KRÜ naciera con una exposición que muchas organizaciones tardan años en conseguir.

Messi se sumó al proyecto

Uno de los grandes movimientos en la historia de KRÜ ocurrió en noviembre de 2023, cuando Lionel Messi se convirtió en socio de la organización.

La incorporación del capitán de la Selección argentina representó un salto importante para la marca. KRÜ pasó a tener detrás a dos de los futbolistas argentinos más reconocidos de todos los tiempos, algo que elevó todavía más su exposición internacional.

La llegada de Messi no implicó la difusión de una cifra pública sobre una inversión determinada ni una venta total de la organización. El principal impacto estuvo relacionado con el valor comercial y la potencia de las marcas personales asociadas al proyecto.

La combinación entre fútbol, gaming, streaming y entretenimiento permitió a KRÜ posicionarse dentro de un mercado que busca constantemente nuevas formas de conectar con las audiencias jóvenes.

KRÜ continúa sumando marcas

La organización mantuvo su actividad competitiva y continuó desarrollando acuerdos comerciales. Durante 2026, Almundo se incorporó como sponsor oficial, sumándose a las empresas que apostaron por asociarse con el proyecto del Kun.

Pero la expansión de Agüero no quedó limitada a KRÜ.

El exdelantero también fortaleció su propio perfil como streamer y creador de contenido. Su canal de Twitch, SlakunTV, se convirtió en una pieza importante de su actividad digital y llegó a establecer acuerdos con grandes organizaciones deportivas.

En 2025, la Conmebol se vinculó con el canal de Agüero para generar y compartir contenido relacionado con sus competencias, una muestra de cómo el Kun logró trasladar su popularidad del fútbol tradicional al mundo del streaming.

¿Es un negocio rentable?

La pregunta sobre si KRÜ Esports es un negocio rentable no tiene una respuesta sencilla, principalmente porque la organización no publica de manera abierta todos sus balances financieros.

Lo que sí puede observarse es que Agüero construyó un proyecto con múltiples vías de monetización y una marca reconocida internacionalmente. En un mercado argentino en el que los esports todavía buscan consolidarse, KRÜ logró demostrar que existe una audiencia, hay talento competitivo y también empresas dispuestas a invertir.

El verdadero impacto de la apuesta del Kun, entonces, no se mide únicamente por los premios obtenidos o por una eventual ganancia anual. También está en haber conseguido convertir una organización de esports en una marca de entretenimiento, con presencia competitiva, sponsors, contenido y figuras de alcance mundial.

Desde 2020 hasta hoy, Agüero logró llevar su nombre a un terreno completamente diferente al fútbol. KRÜ se convirtió en uno de los proyectos de esports más reconocidos de Latinoamérica y ayudó a elevar la vara de una escena que todavía tiene mucho margen para crecer.

El negocio, como ocurre con buena parte de la industria de los esports, continúa siendo un desafío. Pero una cosa quedó clara: el Kun entendió antes que muchos que el futuro del entretenimiento deportivo también se juega frente a una computadora.