El peronismo entre la paciencia de Kicillof y el regreso de Massa

Por RICARDO ZIMERMAN

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En la política argentina existe una vieja tentación que suele reaparecer después de cada derrota: creer que el tiempo, por sí solo, ordena aquello que las urnas desordenaron. Axel Kicillof parece haber abrazado esa lógica. Mientras Javier Milei gobierna con una agenda disruptiva que obliga a todos los actores a reaccionar con velocidad, el gobernador bonaerense eligió una estrategia distinta: construir primero, negociar después. La paciencia, piensa, puede convertirse en capital político. El problema es que el reloj nunca juega solo.

Hace tiempo que Kicillof dejó de actuar como un simple administrador de la provincia de Buenos Aires. Cada movimiento revela la intención de proyectarse hacia una dimensión nacional. El Movimiento Derecho al Futuro ya no funciona únicamente como una herramienta bonaerense; se convirtió en el vehículo con el que intenta recorrer un país donde el peronismo perdió centralidad y todavía no encontró un nuevo relato capaz de competir con el oficialismo.

La apuesta resulta comprensible. Después del derrumbe electoral del peronismo, ningún dirigente consiguió erigirse como conductor indiscutido. Cristina Fernández de Kirchner conserva influencia, pero ya no posee la capacidad de ordenar todas las piezas. Sergio Massa reapareció buscando reconstruir puentes. Máximo Kirchner mantiene el peso de La Cámpora. Los intendentes reclaman autonomía. Los gobernadores defienden sus territorios. En semejante escenario, Kicillof imagina que puede convertirse en el dirigente capaz de sintetizar esas diferencias.

Sin embargo, construir liderazgo no consiste únicamente en recorrer provincias o multiplicar encuentros sectoriales. También requiere comprender que el federalismo político argentino posee códigos que no siempre coinciden con la lógica del conurbano bonaerense.

Las incursiones del axelismo en Santa Fe ilustran esa tensión. Funcionarios cercanos al gobernador desembarcaron con la misión de instalar el sello del Movimiento Derecho al Futuro, participar de foros productivos y organizar actividades vinculadas con educación y salud. La intención parece clara: demostrar que existe un proyecto nacional antes de que llegue el momento de discutir candidaturas.

El inconveniente aparece cuando esa expansión es percibida por algunos dirigentes locales como una desembarcada unilateral. En Entre Ríos, por ejemplo, el malestar surgió precisamente porque referentes provinciales sintieron que Buenos Aires llegaba a marcar territorio sin consultar demasiado a quienes llevan años construyendo poder en esos distritos.

Ese detalle puede parecer menor, pero revela una discusión más profunda. El peronismo siempre fue una organización de múltiples centros de poder. Ningún liderazgo nacional logró consolidarse ignorando las sensibilidades provinciales. Ni siquiera Juan Domingo Perón gobernó sin negociar permanentemente con gobernadores, sindicatos e intendentes. Mucho menos podría hacerlo alguien que todavía busca convertirse en candidato.

Mientras Kicillof ensaya esa expansión gradual, Sergio Massa eligió otro camino. Su reaparición pública no estuvo acompañada por anuncios grandilocuentes ni por definiciones electorales explícitas. Prefirió una palabra que funciona como refugio histórico del justicialismo: unidad.

Su presencia en Rosario rodeado de dirigentes provenientes de espacios muy distintos no fue casual. Allí convivieron referentes del Frente Renovador, La Cámpora, el Movimiento Evita y otros sectores territoriales. La fotografía buscó transmitir un mensaje evidente: antes de discutir quién conduce, primero hay que impedir que la fragmentación se convierta en costumbre.

La diferencia entre ambos métodos resulta significativa. Massa intenta reconstruir una mesa común. Kicillof procura fortalecer primero su propia silla en esa mesa. Ninguno parece dispuesto a ceder anticipadamente.

Esa competencia silenciosa convive, además, con otro actor que nunca desaparece del escenario peronista: los intendentes del Gran Buenos Aires. Acostumbrados a sobrevivir incluso cuando cambian los presidentes, ahora exigen dejar de ser simples ejecutores de decisiones tomadas desde arriba.

La llamada Liga de intendentes pretende convertirse en una cuarta columna dentro del esquema bonaerense. Ya no aceptan que la discusión quede limitada al kicillofismo, el cristinismo y el massismo. Quieren participar de las decisiones estratégicas porque saben que, llegado el momento electoral, serán ellos quienes deberán sostener el voto en los territorios.

Allí aparece otra discusión que parece técnica, pero es profundamente política: el eventual desdoblamiento electoral.

Separar las elecciones provinciales de las nacionales podría beneficiar a Kicillof, permitiéndole provincializar el debate y proteger su gestión del desgaste nacional. Pero también alteraría el equilibrio interno del peronismo, obligando a redefinir campañas, recursos y candidaturas.

No sorprende que los intendentes presionen para conocer esa definición cuanto antes. La incertidumbre beneficia al gobernador, que conserva margen de maniobra. Pero quienes gobiernan municipios necesitan planificar mucho antes de que llegue la campaña.

Mientras tanto, Kicillof encontró otro frente desde donde confrontar con Milei: el Fondo Hídrico.

Su reclamo por recursos retenidos por la Nación no constituye únicamente una discusión presupuestaria. Forma parte de una estrategia más amplia: presentarse como un gobernador que defiende derechos provinciales frente a un Gobierno nacional al que acusa de concentrar recursos y abandonar responsabilidades.

La futura llegada del fenómeno de El Niño ofrece un escenario propicio para esa narrativa. Compartir actividades con el gobernador pampeano Sergio Ziliotto permite construir una imagen de coordinación federal mientras instala una crítica institucional hacia la Casa Rosada.

Sin embargo, esa confrontación también encierra un riesgo. El electorado que hoy acompaña a Milei no necesariamente interpreta esos reclamos como defensa del federalismo. Una parte considerable considera que las provincias, especialmente Buenos Aires, forman parte del problema estructural que el oficialismo prometió corregir.

Ese cambio cultural representa quizás el mayor desafío para Kicillof. No alcanza con reorganizar el peronismo si el país empezó a discutir prioridades distintas.

Durante años, el justicialismo ganó elecciones apoyándose en la promesa de protección estatal. Hoy enfrenta una sociedad donde amplios sectores cuestionan precisamente el tamaño del Estado. Esa mutación obliga a repensar discursos, propuestas y liderazgos.

Por eso resulta llamativo que buena parte de las conversaciones internas siga girando alrededor de mecanismos partidarios como las PASO, las reelecciones indefinidas o la distribución del poder entre facciones. Son discusiones importantes para los dirigentes, pero bastante más lejanas para ciudadanos preocupados por llegar a fin de mes.

El primer plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro buscará mostrar musculatura política antes del año electoral. Probablemente reúna dirigentes de distintas provincias y exhiba una estructura en crecimiento. Será una fotografía útil para alimentar la narrativa del armado nacional.

Pero las fotografías no siempre anticipan victorias.

Kicillof parece convencido de que llegará mejor preparado cuanto más fortalezca su organización antes de negociar con el resto del peronismo. Es una estrategia racional. También es una apuesta arriesgada.

Porque mientras el gobernador administra cuidadosamente sus tiempos, la política argentina continúa acelerándose. Y existe una diferencia fundamental entre esperar el momento adecuado y permitir que el momento pase de largo.