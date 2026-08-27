Números, estrategias y equilibro de fuerzas

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Las derrotas parlamentarias no siempre se parecen a una derrota. A veces llegan disfrazadas de votaciones perdidas que esconden un cambio mucho más profundo en la relación de fuerzas. Eso ocurrió en la Cámara de Diputados. El oficialismo logró impedir que prosperaran los apartamientos del reglamento para tratar de inmediato los proyectos sobre morosidad familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad, pero la oposición consiguió algo posiblemente más importante: demostrar que ya dispone de una mayoría suficiente para abrir el recinto en una futura sesión especial y convertir temas incómodos para el Gobierno en el centro de la agenda política.

El dato numérico puede parecer menor para quien observe únicamente el resultado formal. Los 133 votos obtenidos no alcanzaron los tres cuartos exigidos para habilitar el tratamiento sobre tablas. Sin embargo, la política rara vez se detiene en el reglamento cuando descubre una oportunidad. Lo que verdaderamente cambió fue la percepción del poder dentro del Congreso. La oposición dejó de preguntarse si podía reunir una mayoría circunstancial y empezó a discutir cómo administrarla para condicionar al oficialismo en las próximas semanas.

Ese cambio de clima representa una advertencia que la Casa Rosada difícilmente pueda minimizar. Durante buena parte de la gestión de Javier Milei, el Gobierno logró convertir su debilidad numérica en una fortaleza táctica. Con apenas 95 diputados propios, consiguió sobrevivir gracias a una oposición fragmentada, incapaz de coordinar estrategias sostenidas. Cada sesión dependía de negociaciones particulares, de gobernadores con intereses distintos y de bloques provinciales que podían inclinar la balanza en uno u otro sentido. Esa dispersión funcionó durante meses como un escudo para el oficialismo.

La jornada parlamentaria dejó la impresión de que ese escudo empieza a mostrar grietas. Los 133 votos no aparecieron por casualidad. Detrás de esa cifra hubo una construcción política que reunió al peronismo, bloques provinciales, fuerzas de izquierda y representantes de espacios locales que entendieron que, aun sin compartir una identidad común, podían coincidir alrededor de temas con alto impacto social. Esa convergencia vale más que el resultado puntual porque instala un método de trabajo que puede repetirse con otros proyectos.

La elección de avanzar mediante apartamientos del reglamento tampoco fue improvisada. Quienes diseñaron la estrategia sabían desde el comienzo que el umbral reglamentario era prácticamente imposible de alcanzar. El objetivo no consistía en ganar esa votación específica, sino en exhibir públicamente que existe una mayoría disponible para una futura sesión especial. En otras palabras, la derrota del expediente escondía el triunfo del poroteo. Y en el Congreso, donde cada voto tiene consecuencias sobre las próximas negociaciones, ese tipo de demostraciones modifica comportamientos.

Hay un elemento psicológico que suele pasar inadvertido en las crónicas legislativas. Los diputados observan tanto los discursos como la pantalla donde aparecen los números finales. Cuando una mayoría potencial queda expuesta, muchos legisladores que permanecían en la duda empiezan a recalcular el costo político de mantenerse al margen. Nadie quiere aparecer como el responsable de frustrar debates vinculados con problemas sociales cuando descubre que el resto ya consiguió construir una mayoría.

Por eso algunos legisladores oficialistas siguieron con atención el tablero electrónico. No era simplemente una cuestión matemática. Era la constatación de que la oposición había encontrado un mecanismo para convertir su diversidad en una herramienta de presión permanente. La diferencia entre reunir 133 votos una vez y sostenerlos en futuras sesiones dependerá del trabajo político posterior. Pero la primera demostración ya quedó registrada.

Los temas elegidos tampoco fueron casuales. La morosidad familiar y la emergencia en discapacidad tienen una característica especialmente compleja para cualquier gobierno que busque defender una posición restrictiva. Son asuntos donde el debate deja de girar exclusivamente alrededor del equilibrio fiscal y empieza a involucrar demandas sociales difíciles de relativizar. En ese terreno, el oficialismo corre el riesgo de aparecer más preocupado por bloquear el tratamiento parlamentario que por ofrecer respuestas políticas.

Allí emerge otro desafío para la estrategia libertaria. Hasta ahora, la administración de Milei pudo administrar derrotas legislativas aisladas mientras mantenía el control sobre el ritmo institucional. Lo que empieza a cambiar es precisamente ese control. Si la oposición logra seleccionar una secuencia de proyectos con alto consenso social y convoca sesiones especiales utilizando esa mayoría disponible, el Gobierno deberá abandonar una lógica basada únicamente en resistir votaciones.

El problema para el oficialismo no radica solamente en la cantidad de votos opositores. El verdadero inconveniente es que la coordinación ya no parece depender exclusivamente del peronismo. La participación activa de bloques provinciales y espacios que suelen negociar caso por caso revela una dinámica diferente. Esos sectores descubrieron que pueden influir mucho más si actúan de manera coordinada que si permanecen aislados negociando beneficios individuales.

Ese aprendizaje puede alterar buena parte del funcionamiento parlamentario durante los próximos meses. En lugar de presentar decenas de proyectos dispersos, la oposición ya comenzó a discutir la necesidad de unificar iniciativas y concentrar esfuerzos sobre pocos temas capaces de reunir apoyos transversales. Es una estrategia menos espectacular que una gran coalición formal, pero probablemente más efectiva para acumular victorias concretas.

La Casa Rosada todavía conserva herramientas importantes. Ninguna de estas votaciones modifica automáticamente el mapa institucional ni garantiza que todos esos legisladores permanezcan alineados en futuras sesiones. Sin embargo, la política suele construirse sobre percepciones tanto como sobre mayorías definitivas. Y la percepción que dejó esta sesión resulta incómoda para el Gobierno: por primera vez en mucho tiempo, la oposición apareció más concentrada en planificar la próxima ofensiva que en lamentar la derrota del momento.

Esa diferencia no es menor. Un oficialismo puede convivir con una oposición ruidosa. Lo que resulta más difícil es enfrentar una oposición que empieza a coordinar objetivos concretos, selecciona cuidadosamente los temas donde el Gobierno queda más expuesto y demuestra que dispone del número suficiente para disputar la iniciativa parlamentaria.

El verdadero resultado de la sesión, entonces, no estuvo en los expedientes que quedaron pendientes. Estuvo en la certeza que comenzó a instalarse dentro del Congreso. La oposición encontró una mayoría funcional para abrir el recinto, ordenar prioridades y obligar al Gobierno a responder sobre asuntos que preferiría mantener fuera del debate legislativo. A partir de ahora, el interrogante ya no será si puede construir esa mayoría, sino con qué tema elegirá volver a ponerla a prueba.