Las ventas de combustibles registraron en julio su peor caída en dos años y profundizaron el retroceso del consumo

Las estaciones de servicio registraron en julio una caída interanual del 6,4%.

El volumen comercializado fue el menor para un mes desde noviembre de 2025.

Las ventas acumularon seis meses consecutivos de retrocesos interanuales.

La nafta Súper fue el combustible con mayor caída, seguida por el gasoil G2.

Buenos Aires continuó como el principal mercado pese a una disminución del 5,8%.

Neuquén se destacó entre las pocas provincias con crecimiento, impulsada por la actividad vinculada con Vaca Muerta.

Las ventas de combustibles en las estaciones de servicio argentinas profundizaron durante julio la tendencia negativa que comenzó a observarse a principios de año. En el séptimo mes de 2026 se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos, frente a los 1.462.232 metros cúbicos registrados en julio de 2025. La diferencia representa una caída interanual del 6,4%, el peor resultado para un mes desde noviembre del año pasado y el retroceso más pronunciado de los últimos dos años.

El deterioro también se reflejó frente al mes anterior. En comparación con junio, las ventas descendieron 0,51%, aunque la comparación debe tomarse con cierta cautela debido a que julio tuvo 31 días contra los 30 de junio. De todos modos, el dato confirma la debilidad de la demanda y consolida una tendencia que ya acumula seis meses consecutivos de bajas interanuales.

La secuencia comenzó en febrero, cuando las ventas retrocedieron 1,67%. En marzo la disminución fue de 1,05%, en abril alcanzó 2,38%, en mayo llegó a 0,20% y en junio se ubicó en 2,92%. Enero había mostrado un leve crecimiento de 0,11%, probablemente favorecido por el movimiento propio de la temporada de verano.

El acumulado de los primeros siete meses del año también evidencia el cambio de escenario. Entre enero y julio se vendieron aproximadamente 9,58 millones de metros cúbicos, unos 204.000 menos que durante el mismo período de 2025. La baja acumulada alcanza así el 2,1%. La distancia es todavía mayor respecto de 2023, cuando en los primeros siete meses se habían comercializado cerca de 10,64 millones de metros cúbicos, casi un 10% por encima del volumen registrado este año.

La contracción alcanzó a todas las categorías principales de combustibles. La nafta Súper fue la más afectada, con una caída interanual del 7,8%. El gasoil G2 registró una disminución del 7,04%, mientras que la nafta Premium retrocedió 6,4% y acumuló su tercer mes consecutivo de bajas. El gasoil G3 presentó el menor descenso, aunque también tuvo una variación negativa del 1,89%.

El comportamiento fue dispar entre las distintas provincias. Tucumán registró la mayor caída, con un retroceso del 22,41%, seguida por Jujuy, Salta, Santa Cruz, Misiones y La Rioja. Sin embargo, estos números deben analizarse con especial atención debido a la ausencia de información correspondiente a Refinor, una empresa con fuerte presencia en el noroeste argentino. La falta de esos datos afecta particularmente los registros de Tucumán, Jujuy y Salta y podría sobredimensionar las bajas observadas.

También se registraron fuertes descensos en Corrientes, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y San Luis, mientras que otras jurisdicciones como Formosa, Tierra del Fuego, Chubut y Entre Ríos mostraron reducciones más moderadas.

Solo tres provincias lograron cerrar julio con crecimiento. La Pampa avanzó 0,68%, Neuquén 0,49% y Santiago del Estero 0,18%. En Neuquén, el desempeño de la actividad energética vinculada con Vaca Muerta continúa funcionando como un factor diferencial frente al resto del país.

Buenos Aires mantuvo su liderazgo como principal mercado, con 476.124 metros cúbicos vendidos, aunque sufrió una caída del 5,8%. Córdoba quedó segunda, con 157.212 metros cúbicos, y Santa Fe tercera, con 114.513. En la Ciudad de Buenos Aires, las ventas alcanzaron 82.778 metros cúbicos, un 9,54% menos que un año atrás.

Por compañías, YPF conservó el liderazgo con 762.779 metros cúbicos despachados, pese a una baja del 5,18%. Shell comercializó 311.193 metros cúbicos, AXION energy 166.111 y Puma Energy 77.301. Entre las firmas de menor participación, DAPSA y Gulf presentaron algunas de las mayores caídas.

El retroceso generalizado plantea un escenario de menor consumo de combustibles y constituye otro indicador de la pérdida de dinamismo de la demanda interna durante 2026.