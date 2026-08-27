De ser figura en el Mundial a Europa

El fútbol europeo ya tiene a Orlando Gill entre sus nuevos protagonistas. Después de destacarse con Paraguay en el Mundial 2026, el arquero dejó San Lorenzo y se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Lille de Francia, en una transferencia que representa un importante ingreso económico para el club de Boedo.

La operación se cerró en alrededor de 4 millones de dólares netos por el 50% de los derechos económicos que San Lorenzo tenía sobre el arquero. Gill viajó a Europa para realizarse los estudios médicos y completar los últimos detalles antes de incorporarse a su nuevo equipo.

El guardameta paraguayo, de 26 años, firmará contrato por cinco temporadas con Lille, equipo que actualmente tiene como entrenador a Davide Ancelotti. En su nuevo destino, además, compartirá vestuario con Ethan Mbappé, hermano menor de Kylian Mbappé.

La despedida de Orlando Gill de San Lorenzo

Antes de viajar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Gill habló con la prensa y se mostró emocionado por el final de su etapa en San Lorenzo.

“San Lorenzo para mí fue uno de los equipos grandes que me abrió las puertas. Voy a extrañar un montón a la gente y a la hinchada, que siempre estuvo ahí”, expresó el arquero.

Su llegada al fútbol argentino se produjo a fines de 2023. Primero tuvo su oportunidad en la Reserva y posteriormente consiguió consolidarse en el plantel profesional. Con San Lorenzo disputó 63 partidos oficiales y mantuvo su arco en cero en 31 oportunidades.

Sin embargo, su gran salto internacional llegó con la camiseta de Paraguay.

Orlando Gill, una de las figuras del Mundial 2026

El arquero fue una de las grandes revelaciones del Mundial disputado este año. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, Gill se consolidó como titular de la selección paraguaya y tuvo una actuación destacada a lo largo del torneo.

Con 28 atajadas, terminó como el arquero con más intervenciones de ese tipo en la competencia. Además, tuvo un papel decisivo en la tanda de penales ante Alemania, donde se convirtió en una de las figuras de Paraguay para conseguir la clasificación a los octavos de final.

Su actuación también lo puso frente a Francia y generó uno de los momentos más comentados del torneo por su particular cruce con Kylian Mbappé.

El rendimiento mundialista terminó de despertar el interés de distintos clubes europeos y finalmente fue Lille el que avanzó para quedarse con sus servicios.

De una situación límite al fútbol europeo

Detrás del presente de Gill hay una historia marcada por el sacrificio. El arquero nació en San Lorenzo, Paraguay, y durante sus primeros años como futbolista se desempeñaba como mediocampista. Con el tiempo se reconvirtió en arquero y comenzó su carrera profesional bajo los tres palos.

A fines de 2022 atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. Su esposa sufrió graves complicaciones durante el nacimiento prematuro de su hijo Lautaro, quien debió permanecer internado en terapia intensiva.

Ante la difícil situación económica que atravesaba su familia, Gill llegó a vender sus pertenencias para afrontar los gastos médicos, incluidos botines, guantes y ropa que había utilizado con las selecciones juveniles de Paraguay.

Un año después llegó la oportunidad que cambiaría su carrera. San Lorenzo lo incorporó a fines de 2023, donde comenzó desde la Reserva y luego se ganó un lugar en el primer equipo.

Ahora, después de consolidarse en Argentina, destacarse con Paraguay y ser una de las figuras del Mundial, Orlando Gill da el salto definitivo al fútbol europeo. El Lille será el próximo capítulo de una carrera que comenzó lejos de los grandes escenarios y que ahora lo encuentra entre los nuevos talentos que desembarcan en el fútbol francés.