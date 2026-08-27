El fuerte respaldo de figuras de la Selección Argentina a Gianni Infantino en plena crisis de la FIFA

El respaldo a Gianni Infantino en medio de la crisis que atraviesa la FIFA sumó nuevas voces vinculadas al fútbol argentino. Después de que los brasileños Cafú y Roberto Carlos expresaran públicamente su apoyo al presidente del organismo, varios exjugadores históricos de la Selección Argentina hicieron lo propio.

Entre ellos se encuentra Javier Zanetti, uno de los futbolistas con más partidos disputados con la camiseta argentina. El exdefensor publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que destacó el trabajo realizado por la FIFA durante la última década y valoró especialmente la participación de los exfutbolistas en la toma de decisiones.

“En los últimos diez años, hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol, algo que antes no existía”, escribió el actual dirigente del Inter.

Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore respaldaron a Infantino

En su publicación, Zanetti también manifestó su intención de continuar acompañando los cambios impulsados durante la gestión de Infantino.

“Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década”, expresó el exfutbolista.

En la misma línea se pronunció Esteban Cambiasso, quien compartió un mensaje similar en sus redes sociales. El exmediocampista destacó el espacio que los exjugadores consiguieron dentro de la estructura de la FIFA y aseguró: “Nuestras opiniones se escuchan y muchas iniciativas que benefician al fútbol están tomando forma gracias a nuestras contribuciones”.

Por su parte, Javier Pastore difundió una carta con un mensaje similar, aunque en italiano. Maxi Rodríguez, en tanto, compartió la publicación de Zanetti y resumió su postura con una contundente frase: “100% de acuerdo”.

Los cuatro exfutbolistas —Zanetti, Cambiasso, Pastore y Maxi Rodríguez— forman parte de los embajadores de la FIFA y del grupo denominado “FIFA Legends”, integrado por reconocidas figuras retiradas que participan en distintos eventos y actividades vinculados con el organismo.

Los campeones del mundo de 1986 también apoyaron a Infantino

El respaldo también llegó desde otro grupo histórico de la Selección Argentina. Nery Pumpido, campeón del mundo en México 1986 y actual dirigente de la Conmebol, publicó un mensaje en sus redes sociales en favor de la gestión de Infantino.

“Apoyamos una buena y eficiente gobernanza en el fútbol y reconocemos que la gestión del presidente Infantino en los últimos 10 años ha sido muy meritoria en este sentido”, escribió el exarquero.

La publicación fue compartida por varios integrantes de aquel plantel campeón del mundo: Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea y Carlos Tapia.

De esta manera, varias figuras históricas del fútbol argentino se sumaron al respaldo público a Infantino, en un momento en el que la conducción de la FIFA enfrenta cuestionamientos y mientras el dirigente se prepara para buscar un nuevo mandato al frente del organismo.