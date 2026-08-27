Julián Álvarez volvió a ausentarse del entrenamiento del Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a ausentarse de un entrenamiento del Atlético de Madrid y ya son dos jornadas consecutivas en las que el delantero argentino no trabaja junto al plantel dirigido por Diego Simeone. Su situación genera atención por el contexto que atraviesa el futbolista, cuyo nombre continúa vinculado con un posible interés del Barcelona.

Según informó MARCA, Álvarez no participó del entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y tampoco estaría previsto que se sume a los trabajos grupales. La ausencia se produce apenas dos días antes del partido que el Atlético de Madrid disputará como visitante frente al Sevilla por una nueva fecha de LaLiga.

Desde el entorno del jugador, sin embargo, aseguran que la ausencia no está relacionada con un intento de forzar su salida rumbo al Barcelona. La explicación apunta a una cuestión física y a una indisposición que le impidió entrenarse con normalidad.

Julián Álvarez, nuevamente ausente del entrenamiento

La segunda ausencia consecutiva del delantero llega en una semana marcada por el interés del Barcelona en su situación. Joan Laporta volvió a referirse a la posibilidad de negociar por el argentino, mientras que desde el Atlético de Madrid mantienen una postura firme respecto del futuro de su principal figura.

El club madrileño considera que el interés del conjunto catalán no se desarrolló de la manera adecuada y cuestionó públicamente la forma en la que Barcelona se acercó al futbolista.

Mientras tanto, Simeone deberá definir cómo manejar la situación en la previa del compromiso ante Sevilla. El entrenador tendrá que explicar en conferencia de prensa qué ocurre con Álvarez y si su indisposición podría afectar su presencia en el próximo partido.

La situación también se produce a pocos días del cierre del mercado de pases en las principales ligas europeas, por lo que cualquier novedad alrededor del futuro del argentino puede tener especial relevancia.

¿Por qué Julián Álvarez no se entrenó?

De acuerdo con la información publicada por Mundo Deportivo, las ausencias de Álvarez no estarían vinculadas con una protesta contra el Atlético de Madrid ni con su deseo de jugar en Barcelona.

El medio catalán señala que el delantero atraviesa un problema físico que habría afectado su descanso durante las últimas noches. Por ese motivo, su ausencia del primer entrenamiento habría sido acordada previamente con los servicios médicos del club.

Por el momento, el Atlético de Madrid no comunicó públicamente un parte médico sobre el delantero, por lo que resta conocer si estará en condiciones de jugar ante Sevilla.

La evolución de Álvarez también será seguida de cerca por la Selección Argentina, que deberá definir próximamente su convocatoria para los próximos compromisos internacionales.