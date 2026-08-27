Santiago Beltrán dio la cara tras la eliminación de River

La eliminación de River en la Copa Sudamericana dejó una noche difícil de olvidar en el Monumental, especialmente para Santiago Beltrán. El joven arquero fue protagonista de una definición por penales cargada de tensión: atajó tres remates y se convirtió en una de las grandes figuras de la serie, pero luego falló su ejecución y el Millonario quedó eliminado ante Independiente Santa Fe por 8-7.

Pese al duro desenlace, Beltrán decidió dar la cara y habló con los medios en el campo de juego. Visiblemente afectado, comenzó su análisis con un mensaje para los hinchas: “Primero pedirle disculpas a la gente, la verdad que no era algo que se podía esperar”.

El arquero también destacó el trabajo realizado durante la semana para preparar el encuentro. “Lo veníamos trabajando mucho en la semana, sabíamos que estábamos preparados para enfrentarlo”, aseguró.

Santiago Beltrán, tras la eliminación de River: “Hicimos un gran partido”

Al analizar los 90 minutos, Beltrán consideró que River tuvo una actuación positiva, aunque reconoció que al equipo le faltó precisión en el tramo final del encuentro.

“Creo que hicimos un gran partido, nos faltó acelerar un poco en el último tramo y se termina definiendo de la peor manera”, explicó el arquero.

El partido había comenzado favorable para River, que se puso en ventaja gracias al gol de Sebastián Driussi. Sin embargo, Independiente Santa Fe llegó al empate mediante un penal convertido por Franco Fagúndez y llevó la definición a los doce pasos.

Allí apareció la mejor versión de Beltrán. El arquero contuvo tres penales y mantuvo con vida al equipo, aunque finalmente no pudo completar su actuación de la manera que esperaba.

El penal que falló Santiago Beltrán

Después de sus tres atajadas, el joven arquero tuvo que asumir la responsabilidad de ejecutar uno de los penales. Su remate no terminó en gol y, tras la posterior conversión del conjunto colombiano, River quedó afuera del torneo.

Lejos de esquivar la responsabilidad, Beltrán se refirió al momento con sinceridad: “Es lo que a uno le toca, intentar dar una mano desde el lugar que sea, pero después me tocó ejecutar y no lo pude hacer, así que me voy con esa bronca”.

La eliminación significó un golpe muy duro para River, que había apostado fuerte por la competencia internacional. El equipo de Eduardo Coudet quedó afuera en una dramática definición por penales y profundizó un presente deportivo complicado.

El mensaje de Santiago Beltrán para los hinchas de River

A pesar del dolor por la eliminación, Beltrán intentó transmitir tranquilidad y respaldó la unión del plantel de cara a lo que viene.

“El segundo semestre arrancó de la peor manera que nos podíamos imaginar, pero considero que de acá en adelante el grupo está muy unido, se respalda el uno al otro y la gente tiene que estar tranquila porque el grupo está bien”, concluyó.

Así, el arquero se retiró del Monumental con sentimientos encontrados: fue decisivo para llevar a River hasta el último penal, pero terminó siendo el protagonista de la ejecución que selló una eliminación que el Millonario difícilmente olvidará.