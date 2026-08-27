El Congreso ratificó el acuerdo con Singapur para impulsar las exportaciones al Sudeste Asiático

La Cámara de Diputados convirtió en ley la ratificación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, tras alcanzar una abrumadora mayoría de 234 votos afirmativos frente a solo cuatro negativos. Con esta votación, el Poder Legislativo concluyó el proceso normativo de un entendimiento que ya contaba con el respaldo unánime del Senado desde mayo pasado, formalizando la adhesión argentina al instrumento firmado a finales de 2023 durante la cumbre del bloque regional en Río de Janeiro.

La iniciativa representa un avance clave en la estrategia de apertura de mercados e inserción internacional que promueve el Gobierno nacional. El tratado establece un marco regulatorio integral que abarca el comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas y comercio electrónico, además de agilizar los trámites aduaneros mediante el principio de trato nacional. Al tratarse de uno de los principales nodos logísticos y financieros del mundo, la alianza con Singapur constituye una plataforma estratégica para ingresar al mercado del Sudeste Asiático, caracterizado por una elevada demanda de insumos externos.

El impacto económico proyectado contempla oportunidades de expansión para diversos rubros clave de la oferta exportable argentina. La agroindustria y el sector alimentario se posicionan como los principales beneficiarios debido a la alta dependencia importadora de la nación asiática, mientras que actividades vinculadas con la energía, la minería y la economía del conocimiento dispondrán de mejores condiciones para atraer capitales y colocar servicios tecnológicos. Asimismo, el texto incluye apartados dirigidos a facilitar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, proporcionando mayor previsibilidad jurídica para el intercambio bilateral.

Con la sanción definitiva del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la Argentina consolidó el consenso político transversal en torno a la integración comercial. La puesta en marcha de este esquema arancelario y operativo busca diversificar los destinos de las ventas externas, fortaleciendo la presencia de los países del cono sur en el dinámico entramado económico de Asia.