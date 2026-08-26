Santa Fe cambia las reglas: las demandas contra el Estado pasarán al fuero Contencioso Administrativo

El Gobierno de Santa Fe promulgó una nueva norma que modifica el tratamiento judicial de los reclamos por daños ocasionados por la actividad del Estado provincial y municipal. Se trata de la Ley N° 14.474, mediante la cual la provincia adhiere al régimen establecido por la Ley nacional N° 26.944 sobre responsabilidad estatal.

Con esta decisión, las demandas vinculadas con la responsabilidad patrimonial de la Provincia, los municipios y los entes descentralizados dejarán de tramitarse dentro del ámbito tradicional de la justicia civil y pasarán a formar parte de la competencia del fuero Contencioso Administrativo.

La normativa nacional, sancionada en 2014, establece un régimen específico para determinar la responsabilidad del Estado y diferencia esta materia de las reglas generales de responsabilidad civil. Santa Fe incorpora ahora ese esquema a su legislación, en el marco de las modificaciones institucionales derivadas de la reforma de la Constitución provincial.

Qué cambia para quienes demanden al Estado

La nueva legislación contempla los reclamos relacionados con perjuicios derivados de acciones u omisiones de la Provincia, los municipios y los organismos descentralizados, tanto cuando la actividad estatal sea lícita como cuando resulte ilícita.

Hasta el momento, este tipo de causas en Santa Fe se tramitaba principalmente ante los juzgados especializados en responsabilidad extracontractual. Con la nueva normativa, la materia quedará incorporada expresamente al ámbito contencioso administrativo.

Mientras se completa la puesta en funcionamiento del nuevo sistema judicial, los juzgados civiles continuarán interviniendo en este tipo de expedientes hasta que quede conformado el Colegio de Jueces del fuero Contencioso Administrativo.

La propia ley establece que el régimen nacional al que adhiere Santa Fe tendrá aplicación tanto sobre la administración provincial como sobre los municipios.

Avanza la creación del nuevo fuero

La modificación se produce mientras avanza la implementación del fuero Contencioso Administrativo provincial, creado mediante la Ley N° 14.439.

En ese marco, el Consejo de la Magistratura abrió el proceso de inscripción para quienes aspiren a integrar el Colegio de Jueces que tendrá a su cargo la jurisdicción contencioso administrativa, tanto en primera como en segunda instancia.

El período para presentar postulaciones se extenderá hasta el 4 de septiembre al mediodía. Luego, el Consejo de la Magistratura deberá evaluar a los aspirantes y seleccionar a quienes estén en condiciones de continuar el proceso. Los pliegos correspondientes serán posteriormente remitidos por el Poder Ejecutivo a la Legislatura.

Además, el Poder Legislativo avanzó con la sanción del código correspondiente al nuevo fuero y tiene pendiente completar el esquema mediante la aprobación de las normas que establecerán el procedimiento para los distintos procesos.

Una separación más clara de la responsabilidad civil

Uno de los principales efectos de la adhesión es establecer que la responsabilidad del Estado tendrá un tratamiento jurídico propio dentro del derecho administrativo.

El régimen nacional determina que las normas generales de responsabilidad civil no deben aplicarse al Estado de manera directa ni por analogía. La intención es que los reclamos contra organismos estatales sean analizados a partir de reglas específicas que contemplen las particularidades de la actividad administrativa.

Desde el oficialismo provincial sostienen que el nuevo esquema apunta a generar mayor previsibilidad en los litigios, ordenar la intervención de los tribunales y brindar un marco jurídico específico para los reclamos de particulares frente a la administración pública.

Una reforma que acompaña el nuevo sistema judicial

La adhesión a la legislación nacional también se vincula con la transformación del sistema contencioso administrativo que atraviesa Santa Fe.

La creación del nuevo fuero implica modificaciones en las competencias judiciales y en la manera en que se tramitarán los conflictos entre los ciudadanos y el Estado. El proceso contempla herramientas destinadas a agilizar las causas, ampliar los mecanismos de protección urgente y fortalecer la oralidad.

Con la Ley N° 14.474, la responsabilidad patrimonial estatal queda incorporada expresamente dentro de ese nuevo esquema.

De esta manera, Santa Fe avanza hacia un sistema en el que los reclamos por daños derivados de la actuación estatal tendrán un ámbito judicial específico, separado de las reglas tradicionales aplicables a las relaciones entre particulares.