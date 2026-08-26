El Gobierno descarta un rescate por la morosidad y responsabiliza a bancos y deudores

El Gobierno descartó utilizar fondos públicos para rescatar a bancos afectados por la morosidad.

La administración nacional atribuye parte del deterioro a las condiciones crediticias y al contexto económico de 2025.

La morosidad del sector privado bajó de 7,7% en mayo a 7,6% en junio.

El Ejecutivo espera que el pico de irregularidad crediticia haya quedado atrás.

Las principales herramientas oficiales para los deudores son las líneas de refinanciación del Banco Nación.

El Gobierno sostiene que bancos y deudores deben asumir las consecuencias del esquema crediticio sin un salvataje estatal.

El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir con fondos públicos frente al aumento de la morosidad crediticia y sostuvo que cualquier eventual asistencia financiera a los bancos implicaría utilizar recursos de los contribuyentes para cubrir decisiones tomadas por entidades privadas. La administración de Javier Milei considera que el deterioro de la capacidad de pago debe resolverse dentro del sistema financiero, sin un salvataje estatal.

La posición oficial fue reforzada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien cuestionó la posibilidad de utilizar recursos públicos para atender las dificultades que atraviesan bancos y entidades financieras no bancarias como consecuencia del incremento de los créditos impagos.

Según la explicación del Gobierno, durante los últimos años las entidades otorgaron préstamos con tasas de interés elevadas como mecanismo para compensar los riesgos asociados a un escenario económico inestable. Sin embargo, esa estrategia habría contribuido a encarecer el financiamiento y, posteriormente, a incrementar las dificultades de los hogares para cumplir con sus obligaciones.

Ravier vinculó además la evolución de la morosidad con el contexto económico y político registrado durante 2025. Desde la perspectiva oficial, determinadas decisiones adoptadas por el Congreso sin un financiamiento definido generaron presiones sobre variables como la demanda de dinero, el tipo de cambio y las tasas de interés, complicando las condiciones financieras para familias y particulares.

El Gobierno, sin embargo, evita considerar el escenario actual como una crisis del sistema financiero. La evaluación oficial se apoya en los últimos datos publicados por el Banco Central, que registraron una reducción de la irregularidad crediticia del sector privado. El indicador pasó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio, una variación que, aunque todavía mantiene la morosidad en niveles elevados, es interpretada por las autoridades como una señal inicial de estabilización.

En la Casa Rosada esperan que mayo haya marcado el punto máximo del deterioro y que, a partir de los próximos meses, comience una reducción gradual de los préstamos en situación irregular. No obstante, reconocen que el proceso será lento debido al tiempo necesario para que los deudores puedan regularizar su situación.

De acuerdo con el diagnóstico oficial, la recuperación de una persona que ingresó en mora puede demandar entre seis y doce meses, dependiendo del nivel de endeudamiento y de sus posibilidades de refinanciación. Por esa razón, una mejora inmediata en los indicadores no necesariamente implicaría una solución rápida para los hogares afectados.

El equipo económico también evalúa profundizar la información disponible sobre la evolución de la morosidad. La intención sería contar con herramientas que permitan observar con mayor precisión la trayectoria de los créditos en situación irregular y determinar si efectivamente comenzó una tendencia descendente.

En cuanto a las alternativas de asistencia, el Gobierno limita su intervención a las líneas de refinanciación disponibles a través del Banco de la Nación Argentina. Se trata de mecanismos destinados a quienes necesitan reorganizar sus obligaciones, aunque las condiciones financieras implican costos relevantes.

Para la consolidación de deudas de hasta $100 millones se ofrece una tasa nominal anual del 65%, mientras que la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito de hasta $10 millones contempla una tasa nominal anual del 35%. En ambos casos, el costo real debe evaluarse a partir del costo financiero total, que incorpora otros componentes además de la tasa nominal.

La postura oficial también cuenta con el respaldo del Banco Central. Su titular, Santiago Bausili, señaló que las entidades financieras no estarían reclamando una intervención estatal para solucionar el problema y que las autoridades analizan las alternativas disponibles sin considerar necesario un programa de rescate.

De esta manera, el Gobierno busca mantener una línea de acción basada en la responsabilidad privada. La premisa es que quienes otorgaron los créditos deben asumir las consecuencias de sus decisiones y que los deudores deben recurrir a mecanismos de refinanciación para ordenar sus obligaciones.

El desafío para la administración de Milei será demostrar que la reducción marginal registrada en los indicadores constituye el comienzo de una tendencia sostenible. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su negativa a destinar recursos fiscales para absorber las pérdidas derivadas de la morosidad y apuesta a que la normalización se produzca dentro del propio sistema financiero.