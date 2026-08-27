El dólar mayorista encadena cuatro subas y el mercado pone a prueba la estrategia cambiaria del Gobierno

El dólar mayorista subió $2,50 y encadenó cuatro jornadas consecutivas de avance.

En agosto el tipo de cambio oficial acumula una suba cercana al 2%.

La brecha entre la evolución del dólar y la inflación vuelve a poner en discusión el atraso cambiario.

El Banco Central redujo el ritmo de compras para contener la presión sobre la cotización.

El mercado de futuros registró un volumen excepcional de operaciones y mostró expectativas de ajustes moderados.

El Tesoro enfrenta importantes vencimientos de deuda dollar linked y busca sostener la renovación de sus obligaciones sin alterar la liquidez.

La operatoria cambiaria de este miércoles volvió a mostrar un movimiento gradual del dólar, en línea con una estrategia oficial que busca permitir una corrección moderada del tipo de cambio sin generar un salto que pueda trasladarse rápidamente a los precios. En una jornada con un elevado volumen de operaciones, la cotización mayorista avanzó apenas $2,50, equivalente al 0,2%, y cerró en $1.514. De esta manera, acumuló su cuarta rueda consecutiva de aumento.

El comportamiento de agosto refleja una aceleración respecto de los meses anteriores. En lo que va del mes, el dólar oficial acumula una suba de $29, alrededor del 2%, mientras que desde comienzos de 2026 el incremento alcanza los $59, cerca del 4,1%. La diferencia con una inflación acumulada cercana al 20% vuelve a instalar el debate sobre el atraso relativo del tipo de cambio y sobre la necesidad de una corrección progresiva.

La demanda de cobertura también tuvo un papel relevante durante la jornada. El nivel alcanzado por el dólar mayorista adquirió especial importancia debido a que será utilizado como referencia para la determinación del valor de una letra dollar linked con vencimiento a fines de agosto. Se trata de un instrumento cuyo capital está vinculado a la evolución del tipo de cambio oficial y que representa un volumen significativo de obligaciones para el Tesoro.

El Gobierno había intentado reducir la concentración de vencimientos mediante un canje de esa deuda por instrumentos con vencimientos posteriores. Sin embargo, la aceptación fue limitada y dejó una parte considerable de los compromisos originales concentrados en el cierre del mes. El resultado mantiene elevada la atención sobre la liquidez disponible y sobre el comportamiento de los inversores frente a los instrumentos vinculados al dólar.

En ese contexto, la menor intervención compradora del Banco Central aparece como otro elemento central de la estrategia. La autoridad monetaria venía adquiriendo divisas, pero en las últimas jornadas redujo el ritmo de compras para evitar que una mayor demanda oficial de dólares agregara presión sobre una cotización que ya comenzaba a mostrar una tendencia ascendente.

El mercado de futuros también reflejó la intensidad de la cobertura. Durante la jornada se negociaron contratos por un volumen equivalente a USD 3.571,5 millones, una cifra excepcionalmente elevada. Las posiciones correspondientes a agosto y septiembre registraron incrementos moderados, lo que sugiere que los operadores descuentan una continuidad del deslizamiento cambiario, aunque sin anticipar por ahora una devaluación brusca.

En el segmento minorista, el dólar vendido por el Banco Nación avanzó $5 y alcanzó los $1.535, estableciendo un nuevo máximo nominal. En sentido contrario, el dólar blue retrocedió $5 y terminó en $1.555, reduciendo parcialmente la diferencia respecto de la cotización oficial.

La jornada también estuvo atravesada por la necesidad del Tesoro de renovar una parte importante de su deuda de corto plazo. El Gobierno deberá enfrentar una licitación por aproximadamente $12,6 billones, con una presencia relevante de títulos dollar linked. El resultado será observado como una señal sobre la capacidad oficial para mantener el nivel de financiamiento sin generar una expansión significativa de la liquidez.

Para los operadores, una suba cambiaria moderada puede contribuir a corregir parcialmente el atraso acumulado sin alterar el escenario de estabilidad. El desafío consiste en evitar que la demanda de cobertura se transforme en una dinámica de mayor presión sobre el dólar y, posteriormente, sobre la inflación.

Los flujos provenientes de las exportaciones y del financiamiento corporativo continúan aportando divisas, aunque con una intensidad menor que durante los meses anteriores. Esa disponibilidad permite al Gobierno sostener una estrategia de ajustes graduales, mientras el mercado evalúa si el movimiento registrado en agosto constituye un episodio puntual o el comienzo de una nueva etapa de mayor corrección cambiaria.