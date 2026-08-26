El superávit fiscal volvió en julio, pero los bancos advierten que la economía enfrenta dos desafíos

El Gobierno recuperó en julio el superávit financiero después del déficit registrado en junio.

El Sector Público Nacional obtuvo un superávit primario de $2,96 billones y un resultado financiero positivo de $245.000 millones.

El equilibrio fiscal continúa dependiendo principalmente de la reducción del gasto y no de una recuperación sólida de los ingresos.

La recaudación vinculada con el comercio exterior y el IVA permanece entre los principales factores de debilidad.

La actividad económica perdió impulso durante el segundo trimestre y mostró comportamientos muy diferentes según los sectores.

El principal desafío para el segundo semestre será sostener el superávit mientras se busca recuperar el crecimiento y fortalecer los ingresos fiscales.

El Gobierno de Javier Milei logró recuperar en julio el superávit financiero después del resultado negativo registrado en junio, y volvió a mostrar al equilibrio fiscal como uno de los principales pilares de su programa económico. Sin embargo, el resultado también dejó interrogantes sobre la capacidad de sostener ese desempeño durante el segundo semestre, especialmente ante una recaudación que todavía permanece débil y una actividad económica que perdió impulso.

Durante julio, el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $2,96 billones. Luego del pago de intereses de la deuda, el resultado financiero también terminó en terreno positivo, con un saldo favorable de aproximadamente $245.000 millones. El dato adquiere relevancia porque se produjo en un mes con importantes compromisos financieros, incluidos pagos por más de US$1.600 millones correspondientes a distintos bonos.

El resultado representó una recuperación frente a junio, cuando el pago del medio aguinaldo había provocado un incremento estacional del gasto y llevó las cuentas públicas a terreno deficitario. En el acumulado de los primeros siete meses del año, el superávit primario se ubicó cerca de 1% del Producto Bruto Interno, mientras que el resultado financiero se mantuvo positivo en torno a 0,1% o 0,2%, según las distintas estimaciones.

La explicación principal estuvo en el comportamiento del gasto. Durante julio, el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, mientras que los ingresos totales disminuyeron alrededor de 3%. Esa diferencia permitió que la reducción de las erogaciones compensara la debilidad de los recursos y volviera a abrir la brecha favorable para las cuentas públicas.

Entre los principales recortes aparecieron las transferencias a las provincias, que disminuyeron 39% real, y los subsidios económicos, que retrocedieron 19%. Dentro de estos últimos, los destinados a energía cayeron 20% y los correspondientes al transporte, 12%.

También hubo una reducción real del 5% en jubilaciones y pensiones contributivas y una caída de 36% en otros programas sociales. En contraste, la Asignación Universal por Hijo registró un incremento real de 4%. La inversión de capital mostró una evolución diferente y aumentó 6%, aunque partiendo de niveles reducidos.

El problema que observan los analistas está precisamente en la composición de este equilibrio. La mejora fiscal no estaría siendo impulsada todavía por una recuperación firme de los ingresos, sino fundamentalmente por la continuidad del ajuste sobre el gasto. Durante los primeros siete meses, los recursos primarios acumularon una caída real superior al 4%, mientras que el gasto se redujo en una proporción menor.

La recaudación vinculada con el comercio exterior fue uno de los principales factores negativos. Los derechos de exportación registraron una fuerte contracción y también disminuyeron los impuestos asociados con las importaciones. El IVA acumuló una caída real durante el año, aunque en julio prácticamente logró estabilizarse en la comparación interanual.

Algunos impuestos mostraron aumentos importantes, como Ganancias y Bienes Personales, pero parte de esa mejora estuvo relacionada con modificaciones en el calendario de vencimientos y otros factores administrativos. Por eso, todavía resta comprobar si el repunte puede mantenerse en los próximos meses.

El otro foco de preocupación está en la actividad económica. Los datos correspondientes al segundo trimestre mostraron una expansión interanual, pero una contracción frente al primer trimestre en términos desestacionalizados. El desempeño fue además muy desigual: mientras minería, agro y pesca exhibieron avances importantes, el comercio y la industria manufacturera registraron retrocesos.

Esta pérdida de dinamismo genera un riesgo adicional para las cuentas públicas. Una economía que crece menos limita la expansión de la recaudación y reduce el margen para sostener el equilibrio sin profundizar el ajuste sobre el gasto.

Aun así, las proyecciones más optimistas mantienen la expectativa de que la actividad pueda recuperar velocidad durante la segunda mitad del año y permitir una transición gradual desde una estrategia basada principalmente en la reducción del gasto hacia otra con mayor participación de los ingresos.

El desafío para el Gobierno será demostrar que el superávit fiscal puede mantenerse cuando desaparezcan los efectos extraordinarios que favorecieron el resultado de julio. La combinación entre disciplina fiscal, recuperación económica y fortalecimiento de la recaudación será determinante para saber si el equilibrio alcanzado constituye una tendencia sostenible o si continúa dependiendo principalmente de la capacidad de reducir las erogaciones.