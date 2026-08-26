Las mejores opciones para hacer rendir los pesos: qué cuentas y billeteras ofrecen las tasas más altas

Banco BICA ofrece hasta 22% TNA en su Cuenta Positiva 4, aunque solamente para saldos de hasta $750.000.

Ualá Plus 2 alcanza el rendimiento más alto de la lista, con 24% TNA, pero exige condiciones específicas y limita el beneficio a $1 millón.

Carrefour Banco ofrece 21% TNA, mientras que Fiwind llega al 20% bajo determinadas condiciones y con un tope de saldo.

Las cuentas remuneradas y los fondos money market permiten obtener rendimiento manteniendo disponibilidad inmediata de los pesos.

Las tasas de alternativas como Mercado Pago, ICBC, Personal Pay, Prex, Adcap y Lemon se ubican entre aproximadamente 18% y 20% TNA.

Los ahorristas deben considerar topes, requisitos, frecuencia de acreditación y variabilidad de las tasas antes de elegir dónde colocar su dinero.

Con las tasas de interés buscando recuperar atractivo frente a la inflación, los pequeños ahorristas vuelven a prestar especial atención a las alternativas disponibles para colocar pesos sin resignar liquidez. Las cuentas remuneradas, billeteras virtuales y fondos money market se convirtieron en herramientas cada vez más utilizadas para evitar que el dinero permanezca inmovilizado en una caja de ahorro tradicional.

La principal ventaja frente al plazo fijo es la disponibilidad inmediata de los fondos. Mientras una colocación bancaria tradicional exige esperar hasta el vencimiento para recuperar el capital sin resignar rendimiento, las cuentas remuneradas permiten obtener intereses diariamente y disponer del dinero cuando sea necesario. Sin embargo, las diferencias entre las propuestas obligan a revisar cuidadosamente los límites de saldo y las condiciones para acceder a las mejores tasas.

Dentro de las alternativas con rendimiento establecido, Banco BICA aparece con una de las propuestas más atractivas. Su Cuenta Positiva 4 alcanza una tasa nominal anual del 22%, aunque el beneficio se aplica solamente sobre saldos de hasta $750.000. Esto significa que la tasa máxima no necesariamente se mantiene cuando el capital supera ese límite.

También se destaca Carrefour Banco, con una tasa del 21%, aunque con un límite de ingreso mensual de $4.468.800. Fiwind ofrece un rendimiento similar, de hasta el 20% en determinadas condiciones, pero restringido a los primeros $750.000 y sujeto a modificaciones según las condiciones del mercado.

En el segmento intermedio aparecen otras alternativas. Banco BICA ofrece un 19% TNA para saldos comprendidos entre $750.001 y $2.250.000, mientras que Naranja X y Ualá se ubican en torno al 18%, con límites de $1 millón para acceder al rendimiento correspondiente. Banco Voii ofrece 17% TNA con intereses mensuales y BICA mantiene una tasa del 16% para saldos superiores, hasta un máximo de $20 millones.

El panorama también incluye diferentes fondos y cuentas que presentan rendimientos variables. Entre ellos figuran Mercado Pago, con 18,53%; ICBC, con 18,62%; Personal Pay, con 18,71%; CencoPay y Claro Pay, con 18,70%; Adcap, con 19,34%; Prex, con 19,31%; Supervielle, con 19,15%; y Lemon, con 20,19%.

Otros instrumentos muestran tasas cercanas al 20%, como Global66 a través del fondo Compass Liquidez Clase A, que registra 19,94%, mientras que Ualintec Ahorro Pesos Clase A alcanza 19,62%. También aparecen Toronto Ahorro, con 19,03%, IEB+, con 18,87%, y Cocos Ahorro, con 18,06%.

La competencia se vuelve todavía más intensa cuando se incorporan las propuestas condicionadas a determinados perfiles de clientes. Allí aparece una de las tasas nominales más elevadas de la lista: Ualá Plus 2 ofrece hasta 24% TNA sobre un máximo de $1 millón, aunque para acceder al beneficio el usuario debe acumular $500.000 entre inversiones y consumos.

Ualá Plus 1 ofrece 21% TNA sobre el mismo límite, pero exige acumular $250.000 entre inversiones y consumos. En tanto, Cresium llega a 20,4%, aunque se encuentra destinado exclusivamente a cuentas de personas jurídicas.

En los bancos tradicionales también existen promociones vinculadas con la acreditación de haberes. Banco Nación ofrece 14% TNA sobre hasta $2 millones para clientes que cobran su sueldo en la entidad, mientras que Supervielle alcanza 14,5% en determinadas propuestas para clientes con acreditación de haberes o usuarios de productos específicos.

El escenario muestra que la búsqueda de rendimiento para los pesos dejó de limitarse al plazo fijo. La multiplicación de alternativas permite mantener liquidez y obtener intereses, pero las tasas más atractivas suelen estar acompañadas por topes, requisitos, consumos mínimos o condiciones particulares.

Por eso, para comparar correctamente las opciones no alcanza con mirar exclusivamente la TNA. También resulta necesario evaluar cuánto dinero puede remunerarse, si la tasa es fija o variable, cuándo se acreditan los intereses y qué requisitos deben cumplirse para conservar el beneficio.