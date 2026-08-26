Pullaro y Nación coordinan un nuevo operativo de seguridad para el verano en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantendrá este miércoles por la tarde una reunión en la Ciudad de Buenos Aires con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para comenzar a definir el esquema de trabajo conjunto que se implementará durante los meses de diciembre y enero en la provincia.

El encuentro está previsto para las 17 y tendrá como eje principal la planificación anticipada del despliegue policial para la temporada de verano, con el objetivo de reforzar la prevención y la presencia de fuerzas de seguridad en distintos puntos del territorio santafesino.

Buscan repetir el operativo del verano pasado

Desde el Gobierno provincial consideran que el dispositivo aplicado durante el cierre de 2025 arrojó resultados positivos, por lo que la intención es replicar y fortalecer ese modelo para el último tramo de este año y el inicio de 2027.

La estrategia apunta a coordinar recursos entre las fuerzas nacionales y provinciales para enfrentar delitos complejos y reforzar la vigilancia en zonas consideradas prioritarias.

Una agenda de trabajo compartida

No será la primera vez que Pullaro y Monteoliva se reúnan para abordar cuestiones de seguridad. Ambos funcionarios ya habían mantenido un encuentro en abril, luego del violento episodio registrado en una escuela de San Cristóbal, donde analizaron la respuesta de las fuerzas y las medidas preventivas para la comunidad educativa.

Meses antes, la ministra había visitado Rosario durante las actividades por el segundo aniversario del Plan Bandera, oportunidad en la que también se entregaron nuevos vehículos destinados a los equipos de seguridad que operan en el sur de la provincia.

El Plan Bandera, eje de la estrategia en Rosario

El trabajo conjunto entre la Nación y Santa Fe tiene como principal herramienta al Plan Bandera, un operativo especial que se desarrolla en el departamento Rosario para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en los barrios con mayores índices de violencia.

El programa reúne a fuerzas federales y provinciales bajo un comando unificado integrado por Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en coordinación con la Policía de Santa Fe y las autoridades municipales.

Patrullajes, controles e inteligencia criminal

El despliegue contempla patrullajes permanentes, operativos de saturación, controles vehiculares y tareas de inteligencia criminal para desarticular organizaciones delictivas. También participan brigadas especiales y equipos cinotécnicos en distintos procedimientos.

Según datos difundidos por el Gobierno nacional, la implementación del Plan Bandera permitió una fuerte reducción de los homicidios dolosos en Rosario, además de un incremento en los secuestros de drogas, armas y vehículos vinculados con bandas criminales.

Con la reunión de este miércoles, la Provincia y la Nación buscarán ajustar los detalles de un nuevo operativo conjunto para afrontar la temporada estival y sostener la presencia de fuerzas de seguridad en los sectores más sensibles de Santa Fe.