Milei busca reordenar la tropa oficialista frente a las crecientes críticas internas por el rumbo económico

En un escenario de creciente dispersión en el discurso del Gobierno, Javier Milei reasumió la iniciativa política dentro de La Libertad Avanza al exigir máxima alineación a su Gabinete y defender el rumbo del modelo. Tras romper semanas de repliegue en la Quinta de Olivos, el Presidente encabezó una reunión de ministros donde emitió un duró llamado de atención dirigido a Luis Caputo y Patricia Bullrich, demandando que sus colaboradores salgan abiertamente a respaldar la gestión en lugar de manifestar dudas sobre el impacto social y productivo de las medidas.

El malestar en la cúpula del Poder Ejecutivo responde a un creciente fuego amigo que cuestiona la efectividad del plan económico. Por un lado, trascendieron diagnósticos atribuidos al titular de Hacienda en encuentros privados con el sector financiero, donde Caputo habría advertido sobre un agravamiento de la recesión, caídas en el consumo y un aumento de la morosidad comercial hacia finales de año. Por otra parte, Bullrich generó fricciones al reclamar públicamente que las mejoras económicas alcancen de manera inmediata a las familias y pymes, una postura que fue interpretada en Balcarce 50 como un cuestionamiento directo al ritmo del programa oficial.

A estas tensiones se sumó la postura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien durante una actividad en Santa Fe expresó su preocupación por el desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes, instando a la dirigencia a priorizar la producción local. Frente a esta seguidilla de objeciones, Milei ratificó que no alterará los fundamentos del programa económico por especulaciones electorales, argumentando que una modificación de rumbo destruiría la credibilidad construida por su administración.

Con el fin de evitar que estas grietas afecten la cohesión del oficialismo en el Congreso, el Ejecutivo centralizó la estrategia parlamentaria mediante cumbres en Casa Rosada. La conducción política que encabeza Karina Milei busca acotar la autonomía de los bloques legislativos y monitorear de cerca las votaciones clave, en un intento por asegurar la disciplina interna de cara a los próximos debates legislativos y reafirmar que la lealtad al proyecto no admite matices en el terreno político.