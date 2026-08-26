Fernando de Andreis pidió unir al PRO y LLA en 2027 y advirtió por un eventual regreso del peronismo

Fernando de Andreis pidió al PRO y La Libertad Avanza construir un frente común para las elecciones de 2027.

El diputado consideró que una alianza amplia debería incorporar también a sectores del radicalismo y dirigentes provinciales reformistas.

De Andreis defendió la continuidad de las PASO como herramienta para definir candidaturas y fortalecer la representación parlamentaria.

El referente del PRO reconoció diferencias con Javier Milei, pero priorizó la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.

El legislador advirtió que una eventual reunificación del peronismo podría modificar el escenario electoral.

De Andreis cuestionó especialmente la posibilidad de un gobierno encabezado por Axel Kicillof y pidió evitar ese escenario mediante una coalición opositora amplia.

El diputado nacional y referente del PRO Fernando de Andreis volvió a instalar la necesidad de construir un frente electoral amplio de cara a las elecciones de 2027 y planteó que La Libertad Avanza y el espacio que conduce Mauricio Macri deberían competir juntos para evitar un eventual regreso del peronismo al poder. Aunque marcó diferencias con algunas decisiones del Gobierno de Javier Milei, sostuvo que la prioridad debe ser preservar el rumbo de reformas iniciado en los últimos años.

De Andreis consideró que existe una oportunidad para avanzar hacia un entendimiento entre el PRO y el oficialismo, especialmente a partir de la reapertura del diálogo entre ambos espacios. Para el legislador, la construcción de una alternativa electoral competitiva requiere superar las diferencias coyunturales y establecer acuerdos sobre un programa de largo plazo.

En ese sentido, destacó la importancia de que La Libertad Avanza mantenga una actitud de diálogo y seriedad en las conversaciones con el macrismo. A su entender, el PRO tuvo un papel relevante como aliado del Gobierno y debería existir un reconocimiento político de esa contribución.

El dirigente planteó además que el eventual acuerdo no debería limitarse a las dos principales fuerzas que actualmente integran el espacio de centro y derecha. Su propuesta apunta a incorporar a sectores del radicalismo y a dirigentes provinciales que compartan una agenda orientada a las reformas económicas, la modernización del Estado y una mayor apertura de la economía.

Para De Andreis, una coalición de esas características podría aportar previsibilidad política y convertirse en un respaldo institucional para sostener las transformaciones económicas durante un período prolongado. El objetivo, según explicó, sería evitar que las reformas queden sujetas a los cambios de gobierno y garantizar que exista una estructura política capaz de acompañarlas.

Sin embargo, el diputado también dejó en claro que existen diferencias con el oficialismo. Una de las principales se relaciona con las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, cuya continuidad defendió pese a que el Gobierno impulsa su eliminación.

De Andreis sostuvo que las PASO constituyen una herramienta útil para ordenar la competencia interna y definir candidaturas. Si bien admitió que el sistema puede ser perfeccionado, consideró que debería mantenerse como mecanismo de participación y representación política.

La discusión sobre las primarias forma parte de una diferencia más amplia respecto de la estrategia electoral que podría adoptar el oficialismo. Mientras La Libertad Avanza busca reducir o eliminar mecanismos que considera costosos e innecesarios, desde el PRO algunos dirigentes entienden que las PASO pueden servir para organizar una coalición amplia y evitar internas que terminen fragmentando el voto.

En paralelo, De Andreis puso el foco sobre la situación del peronismo y consideró que sus disputas internas podrían convertirse en un factor determinante para el escenario de 2027. El enfrentamiento entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa refleja, según su análisis, una oposición dividida y con dificultades para establecer un liderazgo común.

No obstante, advirtió que esa fragmentación no debería generar confianza excesiva en los sectores que buscan construir una alternativa al peronismo. Para el diputado, una eventual reunificación opositora podría modificar significativamente el escenario electoral.

En particular, cuestionó la posibilidad de que Kicillof encabece una propuesta que consiga presentarse ante el electorado como una opción moderada. De Andreis consideró que un eventual gobierno encabezado por el gobernador bonaerense tendría consecuencias negativas para el país y lo ubicó como uno de los principales riesgos que, desde su perspectiva, debería evitarse.

Su planteo vuelve a colocar la unidad entre el PRO y La Libertad Avanza en el centro de la discusión electoral. El desafío será transformar los acuerdos parciales y el diálogo entre dirigentes en una coalición con reglas claras, identidad propia y un programa común antes de que comience formalmente la disputa por las candidaturas de 2027.