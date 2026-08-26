Las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord histórico y generaron más de US$32.500 millones

Las exportaciones agroindustriales alcanzaron US$32.507 millones durante los primeros siete meses de 2026.

El valor exportado aumentó 15% interanual y el volumen comercializado creció 13%, hasta llegar a 74,3 millones de toneladas.

El algodón, el girasol, el complejo ovino, los cítricos, el sector bovino y el trigo estuvieron entre los principales motores del crecimiento.

Algunos productos registraron aumentos superiores al 700%, como las reses de cordero congeladas y determinados productos de madera.

Las ventas agroindustriales argentinas llegaron a 133 mercados, entre ellos China, India, Brasil, Estados Unidos y Vietnam.

El récord consolida al sector agroindustrial como uno de los principales generadores de divisas para la economía argentina durante 2026.

Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron durante los primeros siete meses de 2026 un récord histórico tanto en volumen como en valor, consolidando al sector como uno de los principales motores de generación de divisas para la economía nacional. Entre enero y julio, las ventas externas alcanzaron los US$32.507 millones, lo que representa un crecimiento del 15% respecto del mismo período del año anterior.

El desempeño también se reflejó en las cantidades comercializadas. Durante los primeros siete meses del año se enviaron al exterior 74,3 millones de toneladas de productos agroindustriales, un volumen 13% superior al registrado entre enero y julio de 2025. Se trata, además, del mayor volumen exportado para ese período desde que existen registros comparables.

El crecimiento estuvo acompañado por una expansión significativa de distintos complejos productivos. Entre los avances más destacados aparece el algodón, cuyas exportaciones aumentaron 114% interanual. El complejo girasolero duplicó sus ventas, con una expansión del 100%, mientras que las exportaciones del complejo ovino crecieron 87%.

También se registraron incrementos importantes en los sectores apícola, con una suba del 63%; cítricos agrios, con 44%; bovino y trigo, ambos con 37%. El complejo lácteo avanzó 14%, mientras que el maíz registró una expansión del 13%.

La mejora no se limitó a los grandes complejos exportadores. Algunos productos específicos mostraron incrementos particularmente pronunciados durante el período. Las ventas externas de madera contrachapada, chapada o estratificada crecieron 1.112%, mientras que las exportaciones de reses de cordero congeladas aumentaron 727%.

Los hilados de algodón también tuvieron una fuerte expansión, con un crecimiento de 464%. A su vez, las exportaciones de peras secas aumentaron 250%, el café tostado sin descafeinar avanzó 155% y las frambuesas y moras congeladas registraron una suba del 150%.

En otros productos también se observaron aumentos de tres dígitos. Los porotos secos desvainados crecieron 123%, mientras que las semillas de coriandro avanzaron 101%. La diversidad de productos que explicaron el crecimiento muestra que el récord no estuvo concentrado exclusivamente en los complejos tradicionales de mayor peso dentro de la matriz agroexportadora.

Otro aspecto destacado del desempeño fue la cantidad de mercados alcanzados. Durante los primeros siete meses de 2026, los productos agroindustriales argentinos llegaron a 133 destinos internacionales, lo que refleja una importante diversificación geográfica de las ventas externas.

Entre los principales compradores se encuentra India, que concentró adquisiciones de aceite de soja y girasol. China tuvo una participación relevante mediante compras de carne bovina, productos derivados de la soja y productos pesqueros. Brasil, por su parte, recibió trigo, lácteos y distintas hortalizas.

Vietnam también se ubicó entre los mercados importantes para la producción argentina, con compras de maíz, trigo y productos de soja. Estados Unidos recibió carne bovina, miel y productos vinculados con la industria vitivinícola.

Arabia Saudita adquirió maíz, soja y cebada, mientras que Indonesia concentró compras de soja, trigo y maíz. Malasia, en tanto, tuvo participación mediante adquisiciones de maíz, soja y girasol.

El resultado adquiere relevancia en un contexto en el que el Gobierno busca incrementar el ingreso de divisas provenientes del comercio exterior y fortalecer la posición externa de la Argentina. El sector agroindustrial mantiene un papel central en ese objetivo debido a su capacidad para generar dólares a través de una amplia variedad de productos y mercados.

El récord registrado hasta julio combina dos factores favorables: un crecimiento significativo de las cantidades exportadas y un aumento todavía mayor del valor generado. La expansión de 13% en toneladas y de 15% en dólares muestra que el desempeño exportador no dependió exclusivamente de mayores volúmenes, sino que también estuvo acompañado por una evolución favorable en el valor de las operaciones.

Con más de 74 millones de toneladas comercializadas, US$32.507 millones generados y presencia en 133 mercados, el complejo agroindustrial comenzó 2026 con una expansión que refuerza su importancia dentro de la economía argentina y aumenta su peso como fuente de divisas.