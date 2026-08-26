El Gobierno prepara un nuevo esquema para impulsar los créditos hipotecarios

El Gobierno prepara un mecanismo para fortalecer el fondeo de largo plazo de los bancos.

El FGS de la Anses tendría un papel central mediante licitaciones de depósitos a distintos plazos.

La iniciativa busca reducir el descalce entre depósitos de corto plazo y créditos hipotecarios extensos.

El esquema podría contemplar tasas vinculadas a UVA para depósitos de dos, tres, cinco o más años.

La flexibilización del crédito en dólares también apunta a facilitar el financiamiento de desarrolladores inmobiliarios.

La estrategia oficial busca impulsar simultáneamente la construcción, el mercado inmobiliario y el acceso de las familias a las hipotecas.

El Gobierno avanza en el diseño de un nuevo mecanismo destinado a ampliar el acceso al crédito hipotecario y extender los plazos de financiamiento disponibles para las familias. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca resolver uno de los principales obstáculos que enfrenta actualmente el sistema financiero argentino: la dificultad de los bancos para conseguir fondos a largo plazo que les permitan otorgar préstamos hipotecarios durante períodos extensos.

El anuncio forma parte de una serie de medidas orientadas a profundizar el financiamiento privado y reactivar sectores vinculados con la construcción y el mercado inmobiliario. Caputo tiene previsto presentar los detalles del nuevo esquema, cuya implementación involucraría al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), junto con representantes del sistema bancario.

La propuesta oficial parte de un diagnóstico concreto. Mientras los créditos hipotecarios pueden extenderse durante décadas, una parte importante del fondeo que utilizan los bancos se encuentra concentrada en depósitos de corto plazo. Esa diferencia genera un descalce que limita la posibilidad de ofrecer préstamos de largo alcance y dificulta, al mismo tiempo, que las entidades puedan sostener una oferta hipotecaria más amplia.

Frente a ese problema, el equipo económico trabaja en una herramienta mediante la cual el FGS podría realizar licitaciones de depósitos a largo plazo destinados a las entidades financieras. El objetivo sería generar una fuente de fondeo más estable y previsible para los bancos, sin que el organismo previsional tenga que adquirir directamente las hipotecas otorgadas a los particulares.

El mecanismo contempla que los bancos compitan en licitaciones ofreciendo las tasas que estarían dispuestos a pagar por depósitos de distintos plazos. De esta manera, podrían existir alternativas a dos, tres, cinco o más años, con condiciones vinculadas a unidades de valor adquisitivo (UVA). El FGS seleccionaría las propuestas en función de las condiciones ofrecidas, generando así un instrumento de ahorro de mayor duración que actualmente tiene poca presencia en el mercado argentino.

La alternativa busca aprovechar la capacidad financiera del fondo previsional sin modificar su función central. El FGS posee una cartera diversificada de activos y tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo del mercado de capitales y respaldar la sustentabilidad del sistema previsional. En este caso, la intención oficial sería utilizar parte de esa capacidad para generar un circuito de financiamiento que pueda llegar al mercado hipotecario.

La estrategia se complementa con la reciente flexibilización del acceso al crédito en dólares para empresas que no generan divisas. La medida amplió el universo de compañías que pueden recibir financiamiento bancario en moneda extranjera y habilitó a las entidades a destinar una porción mayor de los depósitos en dólares a préstamos empresariales.

Uno de los sectores que podría beneficiarse de esa modificación es el desarrollo inmobiliario. Las empresas constructoras y desarrolladoras suelen requerir importantes volúmenes de capital para adquirir terrenos, iniciar obras y completar proyectos antes de recuperar la inversión mediante ventas.

El Gobierno pretende, de este modo, actuar sobre los dos extremos del mercado. Por un lado, facilitar el financiamiento para que los desarrolladores puedan poner en marcha nuevos proyectos. Por otro, fortalecer las condiciones de fondeo de los bancos para ampliar la oferta de créditos hipotecarios destinados a las familias.

La apuesta oficial apunta a generar un círculo financiero en el que una mayor disponibilidad de recursos favorezca la construcción, incremente la oferta de viviendas y permita ampliar progresivamente el acceso al crédito de largo plazo. El resultado dependerá de las condiciones definitivas del mecanismo y de la respuesta que tengan tanto las entidades financieras como los potenciales tomadores de préstamos.

En ese contexto, la iniciativa representa uno de los principales intentos del Gobierno por atacar una de las restricciones históricas del sistema financiero argentino: la escasez de instrumentos de ahorro a largo plazo capaces de sostener préstamos también de largo plazo.