Ignacio Torres pidió bajar la ansiedad electoral y reclamó acuerdos políticos con objetivos concretos

Torres cuestionó el adelantamiento de la discusión electoral y pidió priorizar la gestión.

El gobernador defendió la autonomía de Chubut para definir su estrategia electoral.

Planteó que una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza debe construirse sobre objetivos de gobierno.

Reclamó agregar valor a los recursos patagónicos para generar empleo y desarrollo.

Defendió criterios técnicos y objetivos para distribuir la coparticipación federal.

Ratificó una postura firme sobre la seguridad penitenciaria y cuestionó el fallo sobre la alimentación de los presos.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó el adelantamiento de la discusión electoral y planteó que las conversaciones sobre posibles alianzas entre el PRO y La Libertad Avanza deberían concentrarse en una agenda concreta de gestión y desarrollo, antes que en el reparto de candidaturas. El mandatario también defendió la autonomía de las provincias para definir sus estrategias electorales y repasó sus principales diferencias con el Gobierno nacional.

Torres advirtió que la anticipación de los debates electorales puede terminar afectando el funcionamiento de las instituciones y la gestión cotidiana. Según sostuvo, existe actualmente un nivel de preocupación por las alianzas, los nombres y las candidaturas que considera excesivo para una etapa que todavía no debería estar dominada por la competencia electoral.

En ese sentido, remarcó que durante los períodos electorales suelen paralizarse discusiones relevantes en el Congreso y se condicionan decisiones vinculadas con la administración pública. Para el gobernador, esa dinámica representa un problema porque desplaza las prioridades de gestión y genera un clima político centrado demasiado temprano en las elecciones.

Al referirse específicamente a Chubut, Torres defendió la posibilidad de mantener una estrategia electoral propia. Recordó que la provincia históricamente ha optado por diferenciar sus comicios locales del calendario nacional y señaló que, cuando llegue el momento, la discusión electoral provincial estará enfocada en las necesidades y particularidades de los chubutenses.

La eventual construcción de un entendimiento entre el PRO y La Libertad Avanza también ocupó un lugar central en sus declaraciones. Torres sostuvo que una alianza no debería limitarse a una herramienta para ganar elecciones, sino que tendría que estar respaldada por coincidencias respecto de una agenda de gobierno.

En particular, planteó que existen diferencias relevantes que deberían ser discutidas y resueltas antes de avanzar hacia cualquier acuerdo. Para el mandatario, la pregunta fundamental no es solamente quiénes competirán juntos, sino cuál será el objetivo político y económico que justificaría esa convergencia.

Entre los temas que considera centrales ubicó la administración de los recursos naturales y el destino de las divisas generadas por las provincias patagónicas. Torres sostuvo que una parte sustancial de las divisas que produce el país proviene de la Patagonia y reclamó avanzar en mecanismos que permitan agregar valor a esos recursos dentro de la Argentina.

El gobernador vinculó esa discusión con uno de los principales desafíos económicos del país: la generación de empleo. Desde su perspectiva, la explotación de los recursos naturales debería estar acompañada por procesos productivos que permitan ampliar las oportunidades laborales y desarrollar las economías regionales.

También se refirió a la eventual eliminación de las PASO y a los cambios que podrían introducirse en el sistema electoral. Consideró que esas decisiones forman parte de la estrategia que deberá evaluar el Gobierno nacional y advirtió que las distintas fuerzas políticas tendrán que medir su verdadera competitividad antes de definir si conviene competir por separado o avanzar hacia acuerdos.

En materia de gestión, Torres destacó el mecanismo utilizado por Chubut para resolver una deuda con el Estado nacional mediante la ejecución de obras sobre rutas nacionales. Según explicó, la provincia logró cancelar sus compromisos y, al mismo tiempo, asumir trabajos de infraestructura vial que considera prioritarios.

El mandatario también defendió una distribución de la coparticipación federal basada en criterios objetivos y técnicos, en lugar de mecanismos discrecionales que puedan quedar sujetos a decisiones políticas.

Por otra parte, Torres endureció su postura frente a un fallo judicial relacionado con la alimentación de los presos provinciales. Rechazó que la provincia deba incorporar carne vacuna de manera habitual en las comidas de los internos y anunció que apelará la resolución.

La política penitenciaria también fue presentada como un eje de seguridad. El gobernador defendió la prohibición del uso de celulares dentro de las cárceles y sostuvo que numerosos delitos se organizan desde establecimientos penitenciarios. En ese marco, reclamó que las restricciones puedan extenderse al sistema federal, especialmente ante la presencia en Chubut de internos trasladados desde otras provincias.

Así, Torres buscó diferenciar la discusión electoral de las prioridades de gestión y dejó planteada una condición para cualquier eventual acuerdo político: que exista una agenda compartida y objetivos concretos antes de avanzar en una alianza.