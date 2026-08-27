Llaryora impulsa el programa “Alivio Cordobés” para refinanciar deudas familiares y reducir impuestos

Llaryora envió a la Legislatura el proyecto “Alivio Cordobés” para asistir a familias endeudadas.

El programa prevé refinanciar deudas con tasas más bajas y plazos de hasta 48 cuotas.

Las familias podrán unificar distintos pasivos en una sola cuota dentro de la misma entidad financiera.

La iniciativa también incluye una reducción de impuestos provinciales vinculados a los créditos.

El Banco de Córdoba será el principal instrumento del programa y se convocará a bancos privados a adherirse.

La propuesta se diferencia de la postura del Gobierno nacional y ahora deberá ser debatida por la Legislatura provincial.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció el envío a la Legislatura provincial del proyecto de ley denominado “Alivio Cordobés”, una iniciativa destinada a ofrecer herramientas de refinanciación para familias endeudadas mediante tasas más bajas, unificación de pasivos y una reducción de la carga impositiva asociada a los créditos. La propuesta marca un contraste con la posición del Gobierno nacional, que sostiene que el endeudamiento de los hogares constituye una cuestión entre privados y descarta la implementación de un programa específico.

El mandatario presentó la iniciativa como una respuesta a una problemática que, según afirmó, afecta de manera creciente a miles de hogares cordobeses. A través de un mensaje difundido en redes sociales, explicó que el proyecto busca dar una alternativa frente a las dificultades que enfrentan muchas familias para afrontar las cuotas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros compromisos financieros.

Llaryora sostuvo que detrás de las estadísticas existen situaciones cotidianas que impactan directamente en la economía familiar. Mencionó casos de personas que recurrieron al crédito para reparar la motocicleta con la que trabajan, financiar estudios de sus hijos o afrontar gastos indispensables, y señaló que el objetivo es brindar condiciones que permitan recuperar capacidad de pago sin profundizar el peso de los intereses.

El eje central del programa será el Banco de Córdoba, que actuará como principal herramienta para canalizar el esquema de refinanciación. Al mismo tiempo, la administración provincial invitó a entidades financieras privadas a sumarse voluntariamente a la iniciativa para ampliar el alcance del beneficio.

Uno de los principales mecanismos previstos consiste en la posibilidad de concentrar distintas deudas en una única cuota mensual. Según detalló el gobernador, las familias podrán unificar pasivos dentro de una misma entidad financiera y acceder a plazos de financiación que oscilarán entre 24 y 48 cuotas, con el propósito de hacer más previsible el cumplimiento de las obligaciones.

La iniciativa también contempla la creación de un esquema de refinanciación con tasas inferiores a las actualmente vigentes en el mercado, un aspecto que el Ejecutivo provincial considera clave para reducir el costo financiero que hoy enfrentan numerosos hogares.

Junto con esa herramienta, el proyecto incorpora una disminución de impuestos provinciales vinculados a los créditos, medida que busca complementar el alivio financiero mediante una menor carga tributaria sobre las operaciones alcanzadas por el programa.

El lanzamiento del proyecto se produce en un contexto en el que el debate sobre el endeudamiento de las familias ganó espacio tanto en el plano económico como político. Mientras desde el Gobierno nacional se mantiene la postura de que no corresponde intervenir en relaciones contractuales entre particulares, Córdoba decidió avanzar con una estrategia propia orientada a facilitar la reestructuración de obligaciones financieras.

Llaryora defendió esa decisión al sostener que el alivio del endeudamiento puede convertirse también en un estímulo para la actividad económica. Según explicó, cada peso que las familias dejan de destinar al pago de intereses puede redirigirse rápidamente hacia el consumo cotidiano en comercios de cercanía, generando un efecto positivo sobre la economía local.

En esa línea, argumentó que la reducción del peso de las cuotas no debe interpretarse únicamente como una asistencia social, sino también como una política económica destinada a preservar el empleo y fortalecer el circuito comercial de la provincia.

El gobernador describió la propuesta como un modelo de “esfuerzo compartido”, en el que cada actor asume una parte del compromiso. El Estado provincial aportaría mediante la reducción de impuestos, las entidades financieras resignarían parte de su rentabilidad al ofrecer mejores condiciones crediticias y las familias mantendrían el compromiso de cumplir con cuotas compatibles con su capacidad de pago.

Tras su presentación pública, el proyecto iniciará ahora su recorrido legislativo en Córdoba. Llaryora pidió que la iniciativa sea debatida por los distintos bloques políticos y expresó su intención de que pueda ser enriquecida durante el tratamiento parlamentario para ampliar su alcance y efectividad.

De aprobarse, “Alivio Cordobés” se convertiría en una de las primeras iniciativas provinciales orientadas específicamente a la refinanciación del endeudamiento familiar mediante una combinación de incentivos fiscales y acuerdos con el sistema financiero.