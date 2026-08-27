Propato cuestionó el ingreso de un buque británico a Ushuaia y advirtió por la política del Gobierno en el Atlántico Sur

Agustina Propato cuestionó el ingreso de un buque petrolero británico al puerto de Ushuaia.

La diputada vinculó el episodio con la política exterior y de defensa del Gobierno de Javier Milei.

Sostuvo que la situación debería analizarse a la luz de la Ley Gaucho Rivero y la Constitución Nacional.

También cuestionó ejercicios militares con participación extranjera y reclamó mayor intervención del Congreso.

Propato advirtió sobre el creciente interés internacional en los recursos y la posición estratégica de Tierra del Fuego.

La legisladora reclamó una discusión pública más amplia sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Agustina Propato, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por la autorización para el ingreso de un buque petrolero de bandera británica al puerto de Ushuaia y sostuvo que la decisión debe analizarse dentro de una política más amplia vinculada con el Atlántico Sur, la defensa y la cuestión de las Islas Malvinas.

La legisladora, vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por la presencia de la embarcación y consideró que representa una nueva señal de acercamiento hacia el Reino Unido. En ese sentido, vinculó el episodio con distintas decisiones adoptadas durante la actual administración nacional que, según su interpretación, podrían afectar la posición argentina en materia de soberanía.

Uno de los principales cuestionamientos de Propato estuvo relacionado con las condiciones de funcionamiento del puerto de Ushuaia. La diputada señaló que la terminal se encuentra intervenida por el Gobierno nacional y sostuvo que existen restricciones para el acceso de trabajadores y periodistas, mientras que el buque británico logró ingresar y amarrar en el lugar.

A partir de esa situación, afirmó que debería analizarse el cumplimiento de las normas vinculadas con la defensa de los intereses argentinos sobre el Atlántico Sur. En particular, mencionó la denominada Ley Gaucho Rivero y la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que establece el carácter imprescriptible del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Propato consideró que la autorización para el ingreso de la embarcación no constituye un hecho aislado y la interpretó como parte de una orientación política del Gobierno nacional. Según planteó, la administración de Milei viene adoptando decisiones que muestran una mayor cercanía con intereses británicos y que podrían debilitar la posición argentina en una región considerada estratégica.

La diputada también amplió sus críticas hacia la política de defensa y mencionó los ejercicios militares realizados con participación de fuerzas extranjeras. En ese marco, cuestionó que, a su entender, algunas de esas actividades no hayan seguido el procedimiento constitucional correspondiente para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino.

Desde su perspectiva, no se trataría de errores administrativos o de falta de coordinación entre organismos estatales, sino de decisiones vinculadas con una determinada concepción de la política exterior y de defensa. En esa línea, señaló que su espacio político presentó una iniciativa para impedir el ingreso de tropas pertenecientes a países que no reconozcan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El debate se inscribe además en un escenario de creciente interés internacional sobre el Atlántico Sur y los recursos naturales de la región. Propato recordó la visita realizada en 2024 por Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, y cuestionó las referencias realizadas durante aquella oportunidad sobre los recursos estratégicos argentinos y la ubicación de Ushuaia.

Para la legisladora, esos antecedentes permiten dimensionar la importancia geopolítica de Tierra del Fuego y del Atlántico Sur, especialmente por la disponibilidad de recursos naturales y por la posición estratégica de la provincia frente a las rutas marítimas hacia la Antártida.

Propato también relacionó la llegada del buque británico con otras decisiones y vínculos internacionales desarrollados por el Gobierno nacional. En particular, cuestionó el acercamiento hacia organismos y sectores relacionados con el Reino Unido y planteó reparos sobre la intención argentina de fortalecer su vínculo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como socio global.

En ese contexto, la diputada sostuvo que el episodio ocurrido en Ushuaia debe ser incorporado a una discusión más amplia sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur. Para la oposición, la cuestión no se limita al ingreso de una embarcación, sino que involucra definiciones de largo plazo relacionadas con defensa, política exterior, recursos naturales y soberanía.

El planteo de Propato busca así instalar nuevamente la cuestión Malvinas y el control estratégico del Atlántico Sur en la agenda política nacional, en un momento en que el Gobierno profundiza sus vínculos internacionales y redefine sus prioridades en materia de defensa y política exterior.