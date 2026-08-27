Yasky cuestionó a Milei por el endeudamiento familiar y pidió que el Congreso impulse medidas de alivio

Yasky afirmó que muchas familias recurren al crédito para pagar servicios básicos y gastos esenciales.

El diputado pidió que el Congreso trate proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.

Cuestionó la explicación de Milei que vinculó parte del fenómeno con la compra de televisores.

Sostuvo que el endeudamiento masivo es consecuencia de la política económica del Gobierno.

También reclamó avanzar con iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad.

Destacó a Axel Kicillof como una figura con capacidad para ampliar el respaldo del peronismo hacia 2027.

El diputado nacional Hugo Yasky lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei al advertir que el creciente endeudamiento de las familias responde al deterioro de la situación económica y no al consumo de bienes durables. El legislador sostuvo que millones de argentinos recurren a tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos para afrontar gastos esenciales como servicios públicos y combustibles para el hogar, y reclamó que el Congreso avance con proyectos destinados a aliviar esa carga financiera.

Durante una entrevista radial, Yasky aseguró que el problema excede los casos individuales y constituye un fenómeno de alcance masivo que requiere una respuesta legislativa. Según planteó, el objetivo inmediato de la oposición es reunir el quórum necesario para debatir iniciativas relacionadas con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad, dos temas que considera prioritarios en la agenda parlamentaria.

El diputado describió un escenario en el que muchas familias utilizan el crédito para cubrir necesidades básicas. Mencionó como ejemplos el pago de la garrafa, las facturas de electricidad y el gas abonado en cuotas, situaciones que, a su entender, reflejan las dificultades cotidianas de una parte importante de la población.

En ese marco, vinculó directamente el incremento de la deuda de los hogares con la orientación de la política económica del Gobierno nacional. Para Yasky, la expansión del uso del crédito para gastos corrientes constituye una consecuencia del contexto económico y de la pérdida de capacidad de compra de numerosos hogares.

Otro de los ejes de sus cuestionamientos estuvo dirigido a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el origen del aumento del endeudamiento y del consumo. El mandatario había señalado que parte del fenómeno estaba relacionado con la compra de televisores en el contexto del Mundial, una explicación que el legislador rechazó de manera enfática.

Yasky consideró que ese tipo de interpretaciones desvirtúan la dimensión del problema y minimizan la realidad que atraviesan millones de personas. En su respuesta, sostuvo que no corresponde reducir el debate a decisiones individuales cuando el volumen de personas alcanzadas por el endeudamiento revela una situación mucho más amplia.

El diputado insistió en que, cuando millones de argentinos se encuentran involucrados en distintas formas de deuda, el tema deja de ser un asunto estrictamente privado para transformarse en un desafío que requiere intervención desde las instituciones públicas.

Además de la discusión económica, Yasky aprovechó para referirse al escenario político y a la reorganización del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Según explicó, el espacio comenzará a consolidar gradualmente una propuesta política más definida a medida que avance el proceso de construcción interna.

En ese contexto, destacó el rol del gobernador bonaerense Axel Kicillof como una figura capaz de ampliar el respaldo del peronismo más allá de sus fronteras tradicionales. Para el legislador, el mandatario provincial reúne condiciones para generar expectativas tanto entre los simpatizantes del espacio como entre sectores externos al movimiento.

Yasky también anticipó que en los próximos meses se desarrollarán nuevas reuniones y actividades destinadas a fortalecer la reorganización política del peronismo, con el objetivo de construir una alternativa de cara al próximo turno presidencial.

Sus declaraciones se producen en un momento de creciente debate sobre el nivel de endeudamiento de los hogares, un tema que comenzó a ganar espacio en la discusión pública junto con las dificultades de acceso al crédito, el costo financiero de las tarjetas y el impacto que tienen los gastos cotidianos sobre el presupuesto familiar.

Mientras el oficialismo defiende el rumbo económico y atribuye parte del incremento del consumo financiado a decisiones de compra de los consumidores, desde la oposición buscan instalar la necesidad de medidas específicas que alivien la situación de quienes dependen del crédito para cubrir necesidades esenciales. Ese contrapunto promete trasladarse al Congreso, donde el tratamiento de proyectos vinculados al endeudamiento familiar podría convertirse en uno de los próximos focos de discusión política.