El comercio de Rafaela expuso sus dificultades: menos ventas, falta de financiamiento y fuerte avance de las plataformas digitales

Cinco claves

El primer relevamiento comercial de Rafaela encuestó a 357 comercios y permitió obtener un diagnóstico sobre la realidad del sector.

El 72% de los comerciantes se financia principalmente con recursos propios y el 40% tiene inversiones postergadas por falta de financiamiento.

El 32% asegura haber perdido participación de mercado por el avance de productos importados y nuevas modalidades de comercialización.

Un 25% de los comercios que redujo personal tuvo dificultades para cubrir las vacantes, principalmente en ventas, administración, logística y servicios técnicos.

El Municipio anticipó que utilizará los datos para definir políticas vinculadas al financiamiento, la transformación digital, la capacitación laboral y la disponibilidad de suelo.

El Gobierno municipal presentó este martes el primer Relevamiento del Sector Comercial de Rafaela, un diagnóstico elaborado por el ICEDeL junto con el Municipio y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela (CCIRR), que permitió poner números concretos a varias de las dificultades que atraviesan los comerciantes de la ciudad.

La presentación se realizó en el despacho de la Intendencia y estuvo encabezada por el intendente Leonardo Viotti, acompañado por el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf; y el presidente del CCIRR, Gabriel Corrado.

Según explicó Bottero, Rafaela cuenta con más de 3.000 comercios, por lo que se optó por trabajar sobre una muestra de 400 establecimientos. Finalmente, 357 comercios respondieron el relevamiento, aportando información sobre empleo, financiamiento, infraestructura, ventas y los cambios que atraviesa la actividad.

El financiamiento, uno de los principales problemas

Uno de los datos más contundentes aparece en materia financiera. El 72% de los comercios manifestó que se financia principalmente con recursos propios, mientras que el 40% tiene proyectos de inversión que permanecen postergados por falta de financiamiento.

El dato refleja una dificultad concreta para el crecimiento del sector: existen comerciantes que tienen proyectos para ampliar, mejorar o modernizar sus negocios, pero encuentran limitaciones para acceder a recursos que les permitan llevarlos adelante.

A esto se suma el problema del espacio físico. El 53% de los comercios alquila el inmueble donde desarrolla su actividad y un 33% manifestó necesitar nuevos espacios para mudarse, ampliarse o mejorar su funcionamiento.

El avance de las plataformas internacionales

Otro de los aspectos que aparece con fuerza es la transformación que está experimentando el comercio tradicional. El 32% de los establecimientos relevados afirmó haber perdido participación de mercado debido al ingreso de productos importados o a nuevas formas de comercialización.

Entre los factores mencionados aparecen las plataformas digitales internacionales, como TEMU, que modificaron los hábitos de compra y aumentaron la competencia para los comercios locales.

Los sectores más afectados son indumentaria y calzado, electrónica, artículos para el hogar y perfumería, entre otros.

El desafío, entonces, ya no pasa únicamente por sostener el comercio tradicional, sino por lograr que pueda adaptarse a un escenario en el que las compras digitales, la competencia internacional y las nuevas modalidades de consumo tienen cada vez mayor peso.

Empleo: no siempre es fácil encontrar trabajadores

El relevamiento también puso el foco en el mercado laboral. El 34% de los comercios modificó su dotación de personal, mientras que el 80% considera que actualmente está conforme con la cantidad de trabajadores que tiene.

Sin embargo, cuando se produjeron bajas, el 25% tuvo dificultades para cubrir las vacantes.

Los mayores inconvenientes aparecen a la hora de encontrar trabajadores para áreas de ventas y atención al público, administración y contabilidad, logística, manejo de sistemas y servicios técnicos.

Entre las principales falencias detectadas en los postulantes aparecen la falta de experiencia laboral y de formación técnica, pero también cuestiones vinculadas con las denominadas habilidades blandas, como el compromiso, la tolerancia al fracaso y la adaptación al ámbito laboral.

El Municipio busca transformar los datos en políticas

Patricia Imoberdorf destacó que contar con información concreta permitirá orientar las políticas públicas hacia las necesidades reales del sector.

La funcionaria anticipó que desde la Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficina de Empleo se trabajará en capacitaciones específicas para los perfiles que actualmente demanda el comercio.

También señaló que varias de las problemáticas detectadas coinciden con dificultades presentes en otros sectores productivos, especialmente en materia de financiamiento, consumo, importaciones, empleo y disponibilidad de suelo.

Por su parte, Gabriel Corrado consideró que los resultados validan buena parte de la agenda que viene planteando el CCIRR y destacó la articulación entre el sector privado y el Estado municipal.

El dirigente empresarial también advirtió que existen problemas que exceden las posibilidades del Municipio, particularmente aquellos relacionados con la competencia desleal derivada del ingreso y comercialización de productos que no afrontan las mismas cargas tributarias que los comercios formalmente establecidos.

Viotti: "El comercio tradicional tiene que adaptarse"

El intendente Leonardo Viotti remarcó que el relevamiento forma parte de la planificación estratégica de Rafaela con horizonte hacia 2031.

"Las decisiones se tienen que tomar con base en información real y la tenemos", sostuvo el mandatario, quien consideró que el relevamiento permite cubrir una deuda histórica en materia de información sobre el comercio local.

Viotti reconoció, además, que buena parte de las dificultades que atraviesa el sector están vinculadas con factores nacionales que exceden las posibilidades de intervención del Municipio.

La caída de las ventas, el crecimiento del comercio electrónico, los costos de mantener un establecimiento abierto y la informalidad aparecen como algunos de los principales desafíos que enfrentan los comerciantes.

Frente a este escenario, el intendente planteó dos caminos: dejar que el comercio tradicional pierda progresivamente espacio frente a las nuevas modalidades de consumo o impulsar una adaptación que le permita competir en las nuevas condiciones del mercado.

"Esta es la ruta que vamos a tomar con el Centro Comercial", afirmó Viotti.

En ese sentido, el Municipio apuesta también a mejorar el espacio público y la infraestructura urbana como herramientas para fortalecer la actividad comercial. Las intervenciones realizadas en el centro histórico, la Plaza 25 de Mayo, las veredas, el readoquinado y La Recova fueron mencionadas como parte de esa estrategia.

El relevamiento, en definitiva, deja una fotografía concreta de un sector que sigue siendo fundamental para la economía de Rafaela, pero que enfrenta un escenario mucho más competitivo, con dificultades para financiarse, cambios profundos en los hábitos de consumo, nuevas exigencias laborales y una creciente presión de las plataformas digitales internacionales.

El desafío para el Municipio y las entidades empresarias será ahora transformar ese diagnóstico en respuestas concretas. Porque tener los datos es un primer paso; el verdadero resultado se verá en las políticas que se implementen a partir de ellos.