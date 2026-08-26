Reforma del BCRA: el paso clave para blindar la estabilidad y desterrar la inflación

Cinco claves

Diputados debate este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos centrales del Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa busca reforzar la independencia del BCRA y limitar legalmente el financiamiento monetario del Tesoro.

Dar previsibilidad institucional a la política monetaria es fundamental para recuperar confianza, atraer inversiones y reducir el costo del capital.

La reforma apunta a consolidar el proceso de desinflación y evitar que la emisión vuelva a convertirse en la herramienta para financiar el déficit.

Junto con Inocencia Fiscal II, el Gobierno busca enviar una señal de mayor estabilidad y previsibilidad a los mercados y a los inversores.

La Cámara de Diputados enfrenta este miércoles una jornada decisiva para el rumbo económico argentino. El oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y con el régimen de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que forman parte de la estrategia del Gobierno de Javier Milei para consolidar la estabilidad macroeconómica.

Más allá de las discusiones políticas propias del Congreso, la reforma del BCRA tiene una importancia que excede ampliamente una sesión legislativa: se trata de establecer reglas institucionales que impidan que la política monetaria vuelva a quedar subordinada a las necesidades financieras del Estado.

Un Banco Central con reglas más claras

El proyecto impulsado por el Gobierno busca concentrar el mandato del Banco Central en la preservación del valor de la moneda, reforzar la independencia de sus autoridades y prohibir el financiamiento del Tesoro nacional, las provincias y los municipios. También contempla restricciones sobre determinadas operaciones y elimina las denominadas letras intransferibles.

La relevancia de este cambio es central para una economía como la argentina. Durante décadas, la emisión monetaria utilizada para cubrir desequilibrios fiscales terminó alimentando procesos inflacionarios que destruyeron el poder adquisitivo, deterioraron el ahorro y pulverizaron la previsibilidad necesaria para invertir.

El propio BCRA sostiene que el proyecto de reforma contribuiría a hacer más efectivos los esfuerzos de estabilización y a fortalecer la credibilidad de las decisiones monetarias futuras.

Seguridad institucional para atraer inversiones

La estabilidad no se construye únicamente con medidas económicas. También necesita instituciones y reglas que puedan ser creíbles en el tiempo.

Por eso, una reforma que limite por ley la posibilidad de que el Tesoro recurra al Banco Central para financiar sus desequilibrios puede convertirse en una señal particularmente importante para los inversores.

Nadie arriesga capital de largo plazo en un país donde las reglas monetarias pueden modificarse al ritmo de las necesidades políticas. Por el contrario, cuando existen límites claros a la emisión y mayor independencia de la autoridad monetaria, se reduce la incertidumbre y mejora el horizonte para quienes deben decidir si invierten, producen o amplían sus negocios.

La Argentina necesita precisamente eso: previsibilidad, seguridad jurídica y estabilidad institucional.

El objetivo de fondo: terminar con la inflación

La inflación no es una fatalidad argentina ni una característica inevitable de la economía nacional. Es, en buena medida, la consecuencia de décadas de desequilibrios fiscales y de utilización del Banco Central como fuente de financiamiento del Estado.

El programa económico actual busca romper con esa lógica. El BCRA señala que durante 2026 sus objetivos incluyen profundizar la desinflación, extender el horizonte de estabilidad financiera y sentar las bases para un crecimiento sostenido.

En ese contexto, darle un marco institucional más sólido a la política monetaria resulta fundamental para que la baja de la inflación no dependa solamente de la voluntad de un gobierno, sino que quede respaldada por reglas que dificulten volver al pasado.

Ese es uno de los puntos más importantes de la discusión parlamentaria.

Inocencia Fiscal: otra señal para recuperar confianza

El segundo proyecto central que Diputados buscará tratar es Inocencia Fiscal II, que modifica el régimen de declaración de Ganancias, simplifica determinados mecanismos y amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder al régimen simplificado. La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.

El objetivo político y económico también apunta a reconstruir confianza. Después de años en los que el sistema tributario fue percibido como excesivamente complejo y persecutorio, generar reglas más simples y previsibles puede favorecer la formalización y el retorno de capitales al circuito productivo.

La estabilidad necesita convertirse en una política de Estado

El desafío argentino es mucho más profundo que resolver una coyuntura. El país necesita terminar definitivamente con el ciclo de déficit, emisión, inflación, pérdida del poder adquisitivo y crisis recurrentes.

Por eso la reforma del Banco Central resulta fundamental. No alcanza con bajar la inflación: hay que construir las condiciones institucionales para que nunca más vuelva a convertirse en una herramienta de financiamiento político.

La Argentina necesita capital, inversión, crédito y ahorro de largo plazo. Para conseguirlos, necesita confianza. Y para conseguir confianza, necesita reglas.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA apunta precisamente en esa dirección: darle seguridad institucional al programa de estabilización, fortalecer la independencia monetaria, reducir el riesgo de emisión irresponsable y crear mejores condiciones para atraer inversiones.

Después de décadas de inflación crónica, terminar con ese flagelo no es solamente un objetivo económico: es una condición indispensable para recuperar el crecimiento, proteger el salario, reconstruir el crédito y devolverle a la Argentina la posibilidad de planificar a largo plazo.

La sesión de Diputados será, por eso, mucho más que una disputa parlamentaria. Es una discusión sobre qué reglas tendrá la Argentina para evitar volver al pasado y consolidar una economía donde la estabilidad deje de ser una excepción para convertirse en la norma.