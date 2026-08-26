Durán Barba advirtió que hay espacio para un nuevo outsider rumbo a las elecciones de 2027

Jaime Durán Barba consideró que existe un espacio electoral significativo entre los núcleos de apoyo de Javier Milei y Cristina Kirchner.

El consultor sostuvo que una parte importante del electorado permanece desencantada con ambas figuras y podría buscar una alternativa.

La aparición de un nuevo outsider representa una posibilidad de cara a las elecciones de 2027, aunque existen dificultades para construir una estructura nacional.

Jorge Brito aparece entre los nombres mencionados y su juventud podría ser una ventaja frente al desgaste de los dirigentes tradicionales.

Durán Barba cuestionó las campañas sucias y los ataques digitales como herramientas de construcción política.

El principal desafío para una nueva figura será transformar el atractivo de un outsider en una organización electoral capaz de competir en todo el país.

El consultor político Jaime Durán Barba analizó el escenario electoral argentino de cara a 2027 y consideró que existe un espacio significativo para la aparición de una nueva figura por fuera de las estructuras tradicionales. Sin embargo, advirtió que el principal desafío para cualquier eventual outsider será transformar su imagen de dirigente ajeno a la política en una estructura capaz de sostener una competencia electoral nacional.

Según su interpretación, Javier Milei y Cristina Kirchner mantienen núcleos de respaldo consolidados, pero ninguno de los dos concentra por completo las preferencias del electorado. En ese escenario, Durán Barba identificó un amplio sector de votantes que no mantiene una adhesión firme a ninguno de los dos espacios.

El consultor describió a ese segmento como una franja integrada por simpatizantes moderados de Milei, adherentes menos convencidos del kirchnerismo y ciudadanos directamente desencantados con ambas alternativas. Para Durán Barba, ese electorado constituye el espacio potencial sobre el cual podría construirse una tercera opción política.

La posibilidad de que surja un nuevo outsider no sería, según su análisis, un fenómeno exclusivamente argentino. El consultor vinculó esta tendencia con un proceso internacional caracterizado por el crecimiento de dirigentes que buscan presentarse como alternativas frente a los partidos y estructuras políticas tradicionales.

En ese sentido, explicó que estos dirigentes no necesariamente se posicionan únicamente contra los partidos existentes, sino que suelen cuestionar el funcionamiento general del sistema político. La particularidad argentina sería que ese fenómeno ya tuvo una expresión concreta con la llegada de Milei a la Presidencia.

Sin embargo, Durán Barba marcó una diferencia sustancial entre la construcción de una figura outsider y la consolidación de un proyecto electoral competitivo. A su entender, resulta difícil que alguien pueda conservar plenamente un perfil externo a la política y, al mismo tiempo, disponer de un aparato partidario suficientemente amplio para disputar una elección nacional.

Esa tensión podría convertirse en uno de los principales obstáculos para cualquier dirigente que intente ocupar el espacio existente entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo. La construcción de una candidatura competitiva requiere equipos, fiscales, recursos, presencia territorial y una organización capaz de movilizar votantes en todo el país.

En las conversaciones sobre posibles figuras para ese espacio comenzaron a aparecer nombres como Jorge Brito y Daniel Hadad. Durán Barba mencionó particularmente a Brito y consideró que su edad podría convertirse en una ventaja frente a un electorado que, según su mirada, muestra un creciente cansancio hacia los dirigentes tradicionales.

El consultor sostuvo que uno de los principales riesgos para una eventual nueva candidatura sería proyectar una imagen demasiado cercana a la política convencional. Para ese segmento del electorado, afirmó, parecerse a los dirigentes de las últimas décadas podría convertirse en un problema en lugar de una fortaleza.

En ese sentido, trazó un paralelismo con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, aunque aclaró que Brito todavía no tendría definida una decisión de ingresar formalmente a la política. La referencia apunta a la posibilidad de que dirigentes jóvenes puedan construir una identidad diferenciada frente a las figuras políticas tradicionales.

Durán Barba también cuestionó las estrategias electorales basadas en campañas negativas, ataques personales y difusión de información falsa. Al referirse al funcionamiento de los operadores digitales y a las polémicas relacionadas con Fernando Cerimedo, señaló que no lo conoce personalmente, pero rechazó las prácticas de confrontación que buscan perjudicar a adversarios mediante contenidos engañosos.

Para el consultor, ese tipo de estrategias no constituye una herramienta eficaz para construir una candidatura sólida. Comparó a quienes participan de esas campañas con grupos de confrontación política en redes sociales y diferenció esas prácticas de la consultoría profesional, que, según explicó, debería sustentarse en investigaciones y análisis rigurosos.

El escenario hacia 2027 permanece abierto y todavía no existen certezas sobre quién podría ocupar ese espacio electoral. Para Durán Barba, el cansancio de una parte importante de la sociedad con las estructuras políticas tradicionales constituye una oportunidad concreta. El desafío será que algún dirigente consiga convertir ese descontento en una alternativa organizada, competitiva y capaz de superar la barrera entre la popularidad individual y una verdadera estructura electoral.