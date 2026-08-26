Guillermo Francos defendió a Milei, descartó un regreso del kirchnerismo y habló del escenario electoral

Guillermo Francos descartó que el kirchnerismo tenga posibilidades concretas de regresar al poder en el escenario actual.

El ex funcionario defendió la legitimidad electoral de Javier Milei y destacó que el Presidente interpretó una demanda de cambio de la sociedad.

Francos reconoció que el estilo confrontativo de Milei pudo generar cierto cansancio entre algunos votantes.

El ex jefe de Gabinete destacó a Mauricio Macri como una figura importante de la democracia, aunque ratificó su pertenencia al espacio libertario.

Según Francos, Milei mantiene su estrategia electoral y no buscará modificar su rumbo mediante atajos políticos.

El ex funcionario también destacó la aparición de nuevos dirigentes libertarios con posibilidades de protagonizar futuras elecciones en distintas provincias.

El ex jefe de Gabinete y ex ministro del Interior, Guillermo Francos, analizó el escenario político argentino y defendió el rumbo adoptado por el Gobierno de Javier Milei. En ese contexto, descartó que el kirchnerismo tenga posibilidades concretas de regresar al poder y sostuvo que el oficialismo conserva una posición competitiva de cara a las próximas elecciones.

Consultado sobre qué ocurriría ante un eventual retorno del kirchnerismo, Francos rechazó la idea de que ese escenario pudiera ser considerado una suerte de “apocalipsis”, aunque aseguró que actualmente no observa condiciones políticas para que ese espacio vuelva a gobernar. Además, consideró que, incluso si consiguiera regresar a la Casa Rosada, tendría dificultades para obtener un Congreso completamente alineado con sus iniciativas.

El ex funcionario también repasó su vínculo político y personal con Milei y explicó que en distintas conversaciones el Presidente justificó su estilo confrontativo como una respuesta a los ataques que había recibido durante la campaña y posteriormente desde distintos sectores.

Francos aclaró, sin embargo, que no comparte necesariamente la manera en que Milei enfrenta las discusiones políticas. Pese a esa diferencia, destacó que el actual mandatario fue quien consiguió interpretar el reclamo de una parte importante de la sociedad y logró imponerse electoralmente con un mensaje de fuerte ruptura respecto de las estructuras tradicionales.

El ex jefe de Gabinete sostuvo que esa legitimidad electoral debe ser tenida en cuenta al momento de evaluar la gestión presidencial. Según su mirada, Milei llegó al poder con una propuesta concreta y posteriormente avanzó en buena parte de las transformaciones que había planteado durante su campaña.

No obstante, Francos reconoció que el estilo del Presidente pudo generar cierto desgaste entre sectores del electorado. En particular, señaló que la confrontación permanente, los insultos y las discusiones públicas podrían haber contribuido al cansancio de algunos votantes.

En ese sentido, recomendó recuperar un perfil similar al utilizado durante la campaña electoral que llevó a Milei a la Presidencia, cuando el dirigente libertario evitaba algunas de las expresiones más agresivas que posteriormente incorporó a su estrategia política.

La relación entre Francos, Milei y Mauricio Macri también formó parte del análisis. El ex funcionario destacó la figura del ex presidente y reconoció su importancia institucional, especialmente por haber sido el primer mandatario no peronista en completar un mandato desde el retorno de la democracia.

Sin embargo, dejó en claro que su pertenencia política actual está vinculada al espacio libertario. Francos explicó que mantiene una relación de amistad con Milei y que no podría integrar un espacio enfrentado al actual Presidente, pese al respeto que manifestó por Macri.

La definición adquiere relevancia en un escenario en el que el oficialismo y el PRO mantienen conversaciones y distintas formas de cooperación política, mientras se discuten las estrategias electorales que podrían adoptar ambos sectores.

Francos también afirmó que mantiene diálogo con Milei y descartó que el Presidente vaya a modificar sustancialmente su estrategia con el objetivo de obtener ventajas electorales. Según su interpretación, el oficialismo no buscará atajos para enfrentar los próximos comicios, sino que intentará sostener su identidad política y consolidar el proceso iniciado desde la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno.

En paralelo, el ex funcionario destacó el crecimiento de nuevos dirigentes dentro del oficialismo. A su entender, la construcción política de La Libertad Avanza comenzó a generar referentes con capacidad de competir en distintas provincias, algunos de los cuales podrían convertirse en protagonistas inesperados de futuras elecciones.

Ese proceso podría resultar determinante para la consolidación territorial del oficialismo. Hasta ahora, el espacio libertario tuvo una fuerte dependencia de la figura presidencial, pero la aparición de dirigentes locales podría permitirle ampliar su estructura y competir con mayor fortaleza en elecciones provinciales y legislativas.

El análisis de Francos combina así una defensa del rumbo de Milei con una advertencia sobre la necesidad de moderar determinados aspectos de su estilo político. Mientras descarta un regreso inmediato del kirchnerismo, también reconoce que el oficialismo deberá sostener su respaldo electoral y ampliar su estructura para enfrentar un escenario que podría volverse más competitivo.