Denisse González habló sobre su salud y mostró las consecuencias de los tratamientos que realiza

Denisse González habló sobre su estado de salud a pocos días de recibir el alta médica tras su última internación. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) compartió un video en sus redes sociales en el que contó cómo atraviesa el nuevo tratamiento y qué efectos está experimentando.

“Otra vez dependemos de los números, otra vez dependemos de mi cuerpo y otra vez dependemos del tiempo”, expresó al comienzo del video que publicó en su cuenta de Instagram.

Qué dijo Denisse González sobre su estado de salud

“Mi estado actual: el sábado salí. Pero no, no salí de joda, salí del hospital. Sí, por segunda vez consecutiva y esta vez rompí el récord en bajada de plaquetas”, contó. Luego explicó: “La primera internación con 3.000 y esta con 1.000. En algo tenía que ganar”.

Aunque se mostró de buen ánimo, la joven reconoció que las internaciones fueron momentos difíciles. “Admito que los días de internación son como una película de terror. No solo por la sangre que se ve que mi cuerpo no la controla muy bien, sino también por la cantidad de agujas que veía todos los días”, relató.

Tras recibir el alta, Denisse explicó que debe continuar con controles médicos frecuentes. “Estoy como de vacaciones. Solamente las veo tres veces por semana. Dos para sacarme sangre y uno para aplicarme mi nuevo tratamiento”, señaló.

En ese sentido, detalló que comenzó a recibir romiplostim, una medicación que se aplica mediante una inyección. “Literalmente esta semana vamos a ver si funcionan. Recordemos que los primeros dos tratamientos no funcionaron”, explicó.

Denisse González mostró los efectos secundarios de los tratamientos

La exparticipante de Gran Hermano también habló de los efectos que experimentó como consecuencia de los tratamientos anteriores.

“Los corticoides y las gammaglobulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que ponerlos para salir del estado de riesgo”, explicó. Y agregó: “En fin, una te da dolores de cabeza a un nivel que no podés abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo. Literalmente en partes que yo no sabía que te podían doler”.

Con respecto al tratamiento que comenzó recientemente, Denisse recurrió al humor para describir sus sensaciones. “Está zarpado. Automáticamente es como que te convertís en Venom. Te transformás”, bromeó en referencia al personaje de Marvel.

“Estaría bueno desarrollar poderes igual. Bah, yo con que funcione me conformo. Vamos a ver si funciona. Deseenme suerte”, concluyó.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de apoyo y buenos deseos durante esta nueva etapa del tratamiento.