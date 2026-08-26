Quintar defendió las reformas económicas y aseguró que el impacto en la vida cotidiana llegará con el tiempo

Quintar defendió la prioridad del Gobierno sobre las reformas estructurales.

El diputado sostuvo que la recuperación económica requiere primero estabilizar la macroeconomía.

Afirmó que algunos sectores crecerán mientras otros perderán protagonismo por falta de competitividad.

Reivindicó el diálogo parlamentario para construir mayorías en Diputados.

Cuestionó la utilización política de los recursos nacionales por parte de algunos gobernadores.

También criticó el gasto provincial en proyectos estatales como Cannava y el tren solar de la Quebrada.

La inminente sesión de la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo buscará avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal, concentró buena parte del debate político. En ese contexto, el diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, respaldó la estrategia económica del Gobierno y sostuvo que la prioridad sigue siendo consolidar las reformas estructurales antes de esperar una mejora generalizada en la economía cotidiana.

El legislador argumentó que el proceso de recuperación no puede medirse únicamente por el desempeño del empleo o de algunos sectores productivos, sino por un conjunto de indicadores que, según afirmó, muestran una tendencia favorable en la macroeconomía.

Para Quintar, la separación entre macroeconomía y microeconomía responde a una mirada equivocada. Aseguró que ambos planos forman parte de un mismo proceso y explicó que el ordenamiento de variables como la inflación, el endeudamiento y el riesgo país constituye el primer paso para que luego aparezcan mejoras más visibles en la actividad económica y el empleo.

En ese sentido, destacó que los últimos indicadores reflejan un crecimiento de la actividad económica y señaló que la mayoría de las ramas relevadas muestran una evolución positiva. Según sostuvo, las excepciones se concentran principalmente en el empleo público y la obra pública, sectores que el Gobierno decidió reducir como parte de su política de ajuste del gasto estatal.

Al ser consultado por la situación de la industria y la pérdida de puestos de trabajo formales, Quintar defendió la idea de una transformación del aparato productivo. Consideró que algunas empresas dejan de operar porque no logran adaptarse al nuevo escenario competitivo, mientras que otras vinculadas a actividades emergentes, como el comercio electrónico, comienzan a expandirse.

El diputado rechazó establecer plazos concretos para que el crecimiento económico llegue a todos los sectores y afirmó que el Gobierno no pretende ofrecer promesas inmediatas. En cambio, insistió en que la consolidación de las reformas requiere tiempo y que la velocidad del proceso también depende del respaldo legislativo que logren las iniciativas oficiales.

Durante su análisis, Quintar sostuvo que algunas actividades económicas funcionaban gracias a subsidios permanentes y que ese esquema dejó de ser sostenible. Según explicó, el nuevo modelo busca favorecer a los sectores capaces de competir sin asistencia estatal, aun cuando esa transición implique dificultades para determinadas industrias.

La discusión también giró en torno a la construcción de mayorías parlamentarias para aprobar los proyectos impulsados por el oficialismo. El legislador diferenció entre los aliados permanentes del Gobierno y aquellos bloques con los que cada votación requiere negociaciones específicas. En ese marco, valoró el trabajo de Martín Menem y Gabriel Bornoroni en la coordinación parlamentaria y aseguró que el diálogo con otras fuerzas continúa abierto.

Al referirse a la relación con los gobernadores, Quintar cuestionó prácticas que, según su visión, pertenecen a la política tradicional. Sostuvo que algunos mandatarios provinciales todavía pretenden vincular el apoyo legislativo con la obtención de recursos nacionales, como los Aportes del Tesoro Nacional, y defendió que esas partidas deben reservarse para situaciones excepcionales y no utilizarse como mecanismo de negociación política.

El diputado también profundizó en el reparto de competencias entre Nación y provincias. Recordó que áreas como educación, salud, seguridad y justicia corresponden constitucionalmente a las administraciones provinciales, aunque reconoció que existen programas nacionales que complementan esas responsabilidades.

En materia de infraestructura, atribuyó el deterioro de las rutas nacionales a administraciones anteriores y afirmó que parte de los recursos obtenidos mediante multas de tránsito queda bajo administración provincial, lo que, según indicó, debería traducirse en mayores inversiones para el mantenimiento vial.

Dentro de ese planteo, cuestionó además el manejo de las cuentas públicas de Jujuy y puso como ejemplo dos proyectos impulsados por el gobierno provincial: la empresa estatal Cannava, dedicada al cannabis medicinal, y el tren solar de la Quebrada. Según sostuvo, ambas iniciativas representan gastos elevados para las arcas provinciales y presentan resultados deficitarios.

Al cerrar su exposición, Quintar dejó en claro que, a su entender, las discusiones locales deben quedar subordinadas al objetivo central del oficialismo: consolidar el rumbo económico del Gobierno y trabajar para la reelección del presidente Javier Milei en 2027.