Santa Fe Business Forum se prepara para su tercera edición con una apuesta renovada por las inversiones

El Gobierno de Santa Fe pondrá en marcha una nueva edición del Santa Fe Business Forum, una de las principales herramientas de la administración de Maximiliano Pullaro para promover negocios, inversiones y vínculos comerciales entre empresas santafesinas y compradores del país y del exterior.

La tercera edición se desarrollará desde el lunes 31 de agosto hasta el 4 de septiembre y tendrá como sede principal a Rosario. Como novedad, este año también se incorporarán actividades en la ciudad de Santa Fe, ampliando el alcance territorial del encuentro empresarial.

La iniciativa busca consolidarse como una cita anual dentro del calendario productivo de la provincia y como una plataforma para generar nuevos contactos comerciales y oportunidades de inversión.

Un modelo que nació en 2024

El Santa Fe Business Forum tuvo su primera edición en septiembre de 2024, pocos meses después del inicio de la actual gestión provincial.

Desde entonces, el encuentro fue planteado como una herramienta para acercar a compradores, inversores y empresas a los principales sectores productivos santafesinos.

En aquella primera experiencia, realizada en La Fluvial de Rosario, participaron más de 200 compradores y cerca de un millar de empresas.

La propuesta introdujo una modalidad diferente para muchas pequeñas y medianas empresas de la provincia: en lugar de que los empresarios santafesinos debieran trasladarse a otros mercados en busca de potenciales clientes, fueron los compradores quienes llegaron a Santa Fe para conocer la oferta productiva local.

Una estrategia para abrir mercados

El foro apunta a generar reuniones comerciales y oportunidades de negocios en sectores vinculados con la producción santafesina, con la intención de facilitar exportaciones y ampliar la llegada de productos provinciales a nuevos mercados.

La continuidad del evento durante tres ediciones refleja la intención del Gobierno de convertirlo en una política de promoción productiva de largo plazo.

Para la administración de Pullaro, el desafío consiste en aprovechar la capacidad industrial, agropecuaria, tecnológica y de servicios que tiene Santa Fe y transformarla en nuevas oportunidades de negocios, especialmente para las pymes.

Rosario y Santa Fe, protagonistas

La edición de este año tendrá una característica distintiva: si bien Rosario continuará siendo uno de los principales puntos de encuentro, la agenda también llegará a la capital provincial.

La incorporación de Santa Fe ciudad busca ampliar la participación de actores vinculados con el entramado productivo y empresarial y darle una dimensión provincial a una iniciativa que hasta ahora tuvo a Rosario como principal escenario.

De esta manera, el Business Forum volverá a reunir a empresarios, inversores y compradores durante varios días, con una agenda orientada a generar contactos, acuerdos comerciales y posibilidades de inversión.

Una de las apuestas productivas de Pullaro

El Santa Fe Business Forum se convirtió en una de las iniciativas que el Gobierno provincial utiliza para mostrar la capacidad productiva de Santa Fe y posicionar a sus empresas frente a compradores nacionales e internacionales.

La tercera edición llega además en un contexto económico desafiante para las empresas, marcado por la necesidad de encontrar nuevos mercados, mejorar la competitividad y sostener los niveles de actividad.

Con el antecedente de las primeras dos ediciones, la Provincia busca ahora darle mayor escala al encuentro y consolidarlo como una herramienta permanente para conectar a la producción santafesina con el mundo.

La apuesta oficial es que el foro no quede solamente como una feria empresarial, sino que pueda traducirse en operaciones concretas, nuevos vínculos comerciales y mayores inversiones para el entramado productivo provincial.