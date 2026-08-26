La Procuración respaldó que la causa por el presunto desvío de fondos en la AFA continúe en la Justicia ordinaria

La Procuración recomendó que la causa principal permanezca en la Justicia ordinaria porteña.

La investigación apunta al manejo de fondos vinculados con Tourprodenter LLC y autoridades de la AFA.

El expediente analiza ingresos estimados en al menos 300 millones de dólares.

El procurador sostuvo que el lavado de activos debe investigarse de forma separada del presunto delito precedente.

También propuso unificar la investigación sobre balances presuntamente falsos en el mismo juzgado.

La Corte Suprema deberá resolver de manera definitiva los conflictos de competencia.

La Procuración General de la Nación emitió un dictamen clave en una de las disputas judiciales que rodean a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y recomendó que la investigación por el presunto desvío de fondos vinculados a la empresa Tourprodenter LLC permanezca en la Justicia penal ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. La opinión del procurador interino Eduardo Casal fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver cuál será el tribunal competente para llevar adelante el expediente.

Si bien el pronunciamiento no resulta vinculante, representa una referencia importante para el máximo tribunal, que actualmente analiza dos conflictos de competencia relacionados con las investigaciones que involucran a autoridades de la entidad deportiva.

La pesquisa se centra en Tourprodenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA para gestionar acuerdos de patrocinio, explotar marcas y organizar eventos vinculados con la institución. Detrás de la firma aparecen el empresario Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette.

Según la investigación, la compañía habría generado ingresos por al menos 300 millones de dólares durante su vínculo con la AFA. La Justicia intenta determinar si parte de esos fondos no fue registrada correctamente en la contabilidad de la entidad y si terminó desviándose hacia particulares o sociedades consideradas pantalla. En ese contexto, también se busca establecer el grado de responsabilidad que podrían haber tenido el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La investigación sobre Toviggino incluye el análisis de movimientos de importantes sumas de dinero que habrían ingresado al patrimonio de sociedades comerciales extranjeras presuntamente vinculadas con él, además de transferencias que, según la pesquisa, carecerían de justificación hacia cuentas de distintas personas y entidades.

Uno de los principales debates judiciales surgió cuando el Juzgado Federal de Campana reclamó la competencia sobre el expediente, al considerar que los presuntos desvíos constituían el delito precedente de una investigación por lavado de activos que ya tramitaba en esa jurisdicción.

Esa causa federal está vinculada con la adquisición de una propiedad de grandes dimensiones en Villa Rosa, partido de Pilar, donde fueron detectados vehículos de colección, un haras de caballos árabes y de carrera, pistas de entrenamiento y un helipuerto. El inmueble fue adquirido por Real Central SRL, una sociedad cuya capacidad económica también forma parte de las averiguaciones.

El juez federal de Campana sostuvo que el carácter internacional de las transferencias y su eventual impacto sobre el sistema tributario argentino justificaban la intervención del fuero federal. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó posteriormente la decisión que había habilitado el traslado del expediente.

El tribunal entendió que la administración fraudulenta constituye un delito común que afecta el patrimonio de una entidad privada, por lo que corresponde que sea investigado por la Justicia ordinaria porteña.

Casal respaldó esa interpretación al señalar que el lavado de activos posee autonomía jurídica respecto del delito que origina los fondos presuntamente ilícitos. Según explicó, la existencia de pruebas comunes entre distintas investigaciones no habilita automáticamente a modificar las reglas de competencia previstas por la legislación.

El procurador advirtió además que utilizar de manera indiscriminada conceptos como "comunidad de pruebas" o "mismo contexto delictivo" podría generar que numerosos delitos comunes pasaran injustificadamente al ámbito federal cada vez que existiera una sospecha posterior de blanqueo de capitales.

El segundo conflicto analizado por la Corte involucra al Juzgado en lo Penal Económico N.º 8 y también tiene como contraparte al Juzgado Nacional N.º 11. Allí se investiga una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a integrantes de la comisión directiva de la AFA de haber confeccionado balances presuntamente falsos al omitir registrar los ingresos generados por Tourprodenter LLC.

La Justicia en lo Penal Económico rechazó intervenir al considerar que las irregularidades contables denunciadas habrían sido un instrumento para facilitar u ocultar la administración fraudulenta investigada en la Justicia ordinaria. En esa misma línea, Casal concluyó que ambas investigaciones deben unificarse bajo el Juzgado Nacional N.º 11, mientras que las eventuales maniobras de lavado de activos continuarán su trámite de forma independiente en el fuero federal.