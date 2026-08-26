Una actriz de “Harry Potter” dijo que siente vergüenza por publicar videos en OnlyFans

La actriz Jessie Cave, reconocida por interpretar a Lavender Brown en tres películas de Harry Potter, habló sobre su experiencia en OnlyFans y confesó que al principio sintió vergüenza por comenzar a publicar contenido en la plataforma.

Durante una entrevista con el programa británico This Morning, la actriz explicó que su decisión estuvo principalmente relacionada con una necesidad económica. “La gente da por sentado que soy rica y que tengo muchísimo dinero, pero no, no es así”, afirmó.

Cave aseguró que los trabajos que consiguió después de participar en la saga de Harry Potter no le permitieron alcanzar una estabilidad económica suficiente. Por ese motivo, decidió abrir un perfil en OnlyFans en 2025.

“Fue vergonzoso porque, en cierto modo, me hubiera gustado mucho conseguir un trabajo, pero cuando tenés hijos, el cuidado infantil cuesta muchísimo”, explicó.

La actriz, de 39 años, tiene cuatro hijos junto al comediante Alfie Brown y definió su incursión en la plataforma como un “trabajo extraño”. Sin embargo, aseguró que en ese momento era una de las pocas alternativas que tenía para sostener económicamente a su familia.

Cuánto gana Jessie Cave con OnlyFans

La actriz había contado anteriormente, en una entrevista con el diario británico The Times, que sus ingresos a través de OnlyFans llegaron a superar ampliamente lo que ganó durante buena parte de su carrera como intérprete.

“En un año gané mucho más dinero que en toda mi carrera como actriz”, aseguró Cave.

Según explicó, en sus mejores jornadas puede llegar a facturar hasta 20.000 dólares en un solo día. Su suscripción mensual tiene un valor de 6 dólares, aunque buena parte de sus ingresos proviene de los mensajes privados que intercambia con sus seguidores.

Cave contó que inicialmente esperaba obtener alrededor de 5.000 dólares para atravesar algunos meses de dificultades económicas, pero el resultado fue muy diferente.

“Pensé que ganaría cinco mil dólares, que me duraría unos meses y que me daría tiempo para decidir qué íbamos a hacer. Pero ya pasó más de un año y medio y, sinceramente, nos salvó la vida”, relató.

Qué contenido publica Jessie Cave en OnlyFans

A diferencia de lo que algunos podrían imaginar por tratarse de una plataforma asociada al contenido para adultos, Cave aseguró que no se desnuda en sus publicaciones.

La actriz explicó que parte de su contenido está relacionado con el cabello y que incluso utiliza una caracterización inspirada en Lavender Brown, el personaje que interpretó en Harry Potter.

“Mi regla es que el cabello es el protagonista. Así es como lo justifico. Literalmente se trata del cabello: la textura del cabello. El fetiche. Es algo muy, muy específico”, explicó.

Cave también señaló que decidió dejarse crecer el pelo para sus publicaciones y que no descarta mantenerlo largo por ese motivo. “Podría recortarlo, pero la verdad es que cuanto más raro, mejor”, concluyó.