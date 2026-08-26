Así fue el festejo de aniversario de Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Recientemente, Valentina Zenere y Sebastián Ortega volvieron a mostrarse juntos públicamente y sorprendieron a sus seguidores con imágenes de una escapada romántica a Miami. La actriz y el productor televisivo eligieron ese destino para celebrar un nuevo aniversario de su relación y disfrutar de unos días de descanso lejos de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Valentina compartió una galería de fotografías de la estadía y acompañó las postales con una breve frase: “Todo y mucho”, junto a un emoji de corazón. En las imágenes se pudieron ver distintos momentos de la pareja durante su viaje por Estados Unidos.

Cómo fue el festejo de aniversario de Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Durante su estadía en Miami, la pareja combinó momentos de descanso con paseos y salidas. Uno de los momentos más destacados fue un paseo en yate al atardecer, donde Zenere lució un vestido blanco tejido con transparencias.

También disfrutaron del mar, recorrieron la ciudad a bordo de un convertible negro y compartieron una cena especial para celebrar su segundo aniversario como pareja.

Precisamente, una de las fotografías de esa cena permitió descubrir un detalle que llamó la atención. Sobre la mesa había un plato de key lime pie con la inscripción “Happy Anniversary!”. En primer plano, ambos apoyaron sus manos y dejaron visibles sus tatuajes con el número 9.

Según la información difundida sobre la pareja, el número 9 tiene un significado especial para ambos y está asociado con la estabilidad y el amor.

Las fotos de Valentina Zenere y Sebastián Ortega que despejaron los rumores de crisis

Las imágenes del viaje adquirieron especial relevancia porque llegaron tres meses después de los rumores que hablaban de una supuesta separación.

A mediados de mayo, distintos programas y portales de espectáculos comenzaron a especular con una posible ruptura después de casi dos años de relación. En ese momento, algunas versiones señalaban un supuesto desgaste provocado por los compromisos laborales y las diferentes agendas de ambos.

Más tarde también aparecieron rumores sobre una tercera persona, aunque esas versiones nunca fueron acompañadas por pruebas que las respaldaran.

Un mes después, Zenere y Ortega fueron vistos juntos en un evento en Buenos Aires. Ahora, con las imágenes de su viaje a Miami, la pareja volvió a mostrarse públicamente y celebró su aniversario, dejando atrás las versiones sobre una posible crisis en la relación.