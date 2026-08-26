Revelaron qué dijo el papá de Tini Stoessel sobre la auditoría que habría solicitado la cantante

En las últimas horas surgieron versiones sobre una supuesta revisión de las cuentas de Tini Stoessel, quien habría solicitado una auditoría para conocer en detalle el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera artística. La información generó repercusión porque su padre, Alejandro Stoessel, habría estado al frente de distintos aspectos vinculados con la actividad profesional de la cantante.

Sin embargo, desde el entorno del productor aseguran que la medida no estaría relacionada con un conflicto entre padre e hija.

Durante la emisión de LAM (América), Pilar Smith contó que habló con un amigo de Alejandro, quien le explicó cómo estaría atravesando este momento y cuál sería el motivo de la revisión.

“Me dijo: ‘Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda, tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse. No tiene que ver con reclamos a su papá’”, relató la periodista en el programa conducido por Ángel de Brito.

Smith también explicó que la cantidad de bienes y contratos vinculados con la carrera de la artista habría llevado a realizar un análisis detallado de su situación financiera.

“Imaginate todo lo que tiene, todas las campañas...”, señaló.

Según la versión que recibió la periodista, no existiría actualmente un enfrentamiento entre Tini y Alejandro. “Lo que me dice es que Alejandro habla con Tini y que cuando ve todas estas noticias se ríe. Cree que hay muchas malas interpretaciones y mucho invento”, agregó.

Qué se sabe sobre la auditoría que habría solicitado Tini Stoessel

En paralelo, Marina Calabró aportó otra versión durante Primicias Ya (América) y aseguró que la revisión estaría enfocada en sociedades relacionadas con la actividad artística de Tini, en algunas de las cuales su padre aparecería como titular o socio principal.

Según la periodista, la cantante no figuraría como contratada en esas empresas. La estructura, de acuerdo con la explicación que recibió, habría sido diseñada originalmente con el objetivo de protegerla frente a eventuales reclamos legales.

Calabró también sostuvo que la auditoría habría puesto bajo la lupa el destino de los ingresos generados por esas sociedades y la documentación vinculada con los derechos de imagen de la artista.

En ese contexto, señaló que no existirían documentos que cedieran formalmente los derechos de imagen de Tini a esas empresas, una situación que habría generado cuestionamientos sobre la administración de su patrimonio.

La periodista planteó además que la cantante habría actuado durante años confiando en que su padre administraba sus intereses de la mejor manera.

La cifra millonaria que estaría bajo análisis

La situación también tomó otra dimensión a partir de los números mencionados públicamente.

Luis Ventura aseguró que el patrimonio en discusión rondaría los 70 millones de dólares, aunque se trata de una cifra difundida en medios y no de un monto confirmado oficialmente por la cantante o su familia.

A esto se suma la versión de que Tini habría solicitado la incorporación de un administrador externo para supervisar sus cuentas. La decisión habría surgido luego de una discusión relacionada con la posibilidad de que la artista firmara un acuerdo prenupcial antes de su boda.

Por su parte, Damián Rojo también habló sobre el tema en Los profesionales de siempre (El Nueve) y aseguró que la cantante no descartaría que en el pasado hayan existido irregularidades en el manejo de su patrimonio.

“Ya hay abogados en el tema. Hace tres meses le autorizaron que pueda ingresar a su cuenta personal a la que nunca tuvo acceso. O sea, Tini no manejaba dinero”, afirmó el periodista.

Las versiones sobre el futuro económico de Tini

Rojo también puso el foco en la actividad que la cantante tendrá durante los próximos meses. Según explicó, Tini se prepara para una nueva etapa de su gira Futttura, con presentaciones en distintos países de Latinoamérica y Europa.

El periodista sostuvo que la cantante podría no recibir directamente los ingresos de esos shows, debido a la estructura contractual que se habría utilizado hasta el momento.

Por ahora, las versiones sobre la auditoría y el manejo del patrimonio de Tini no fueron confirmadas oficialmente por la artista ni por Alejandro Stoessel. Mientras continúan las especulaciones, desde el entorno del productor sostienen que se trata de un proceso de ordenamiento patrimonial y que no existe una disputa entre padre e hija.