Una actriz argentina será una de las protagonistas de la nueva remake de “División Miami”

La nueva versión cinematográfica de División Miami contará con presencia argentina. Camila Morrone fue confirmada como una de las integrantes del elenco de la película que tendrá como protagonistas a Michael B. Jordan y Austin Butler, según informó el medio especializado Deadline.

La actriz, hija de los argentinos Máximo Morrone y Lucila Polak, se suma así a una producción que busca recuperar uno de los grandes clásicos de la televisión de los años 80.

La película será la segunda adaptación cinematográfica de la exitosa serie, que originalmente estuvo protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas y se convirtió en un fenómeno internacional.

Cómo será la nueva película de “División Miami”

La nueva adaptación estará dirigida por Joseph Kosinski, quien también participará de la producción, mientras que el guion estará a cargo de Dan Gilroy. Al elenco encabezado por Jordan y Butler también se incorporaron Alden Ehrenreich y Whitney Peak.

A diferencia de la película estrenada en 2006, dirigida por Michael Mann y protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx, esta nueva versión regresará a la década de 1980. La historia estará ambientada en 1985, en la misma época en la que transcurría la serie original.

Según Deadline, la película estará inspirada en el episodio piloto de la ficción creada por Anthony Yerkovich y producida por Michael Mann.

El rodaje se realizará en IMAX durante 2026 y el estreno está previsto para mayo de 2028.

Camila Morrone, una de las grandes apuestas del elenco

La incorporación de Camila Morrone llega después de una etapa de crecimiento para la actriz argentina en Hollywood. Recientemente recibió elogios por su trabajo en la serie de terror Something Very Bad is Going to Happen, que ayudó a consolidar su lugar en nuevas producciones internacionales.

La actriz habría evaluado distintos proyectos antes de aceptar participar en División Miami. Uno de los factores determinantes fueron las pruebas de cámara que realizó junto a Austin Butler, con quien compartirá protagonismo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la producción citadas por Deadline, la química entre Morrone y Butler fue determinante para que finalmente se concretara su incorporación al proyecto.

La argentina también formó parte de la segunda temporada de The Night Manager, junto a Tom Hiddleston. Además, próximamente protagonizará para Netflix una adaptación de La edad de la inocencia y participará en Gonzo Girl, película dirigida por Patricia Arquette en la que compartirá elenco con Willem Dafoe.