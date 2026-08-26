Juan Manuel Cerúndolo debutó con una gran victoria y ya está en octavos de Winston-Salem

Juan Manuel Cerúndolo comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Winston-Salem. El tenista argentino protagonizó un partido intenso, de casi dos horas, y logró imponerse ante el indio Dhakshineswar Suresh por 7-6 (10) y 6-3 para avanzar a los octavos de final.

El argentino, ubicado actualmente en el puesto 400 del ranking ATP, ingresó al cuadro principal como lucky loser. Enfrente tuvo a un Suresh que también llegó desde la clasificación y que, pese a su posición en el escalafón, le presentó una dura batalla desde el comienzo.

Cerúndolo sufrió, pero se quedó con un tiebreak dramático

El primer set fue muy parejo y ninguno de los dos logró sacar una ventaja considerable. El desarrollo llevó la definición al tiebreak, donde la tensión aumentó considerablemente.

Suresh tuvo incluso un set point, pero Cerúndolo reaccionó en el momento más importante, dio vuelta la situación y terminó quedándose con el desempate por 12-10 después de varios puntos de máxima tensión.

El triunfo en ese primer parcial resultó clave para el desarrollo del partido. El argentino ganó confianza y comenzó a imponer sus condiciones en el segundo set.

Juan Manuel Cerúndolo aceleró y cerró el partido

El bonaerense mejoró sus devoluciones y aprovechó una de las primeras oportunidades de quiebre para ponerse rápidamente 3-0 arriba.

A partir de allí, Cerúndolo manejó los tiempos del encuentro, sostuvo sus servicios y evitó que Suresh pudiera volver a meterse en partido. Finalmente, cerró el segundo set por 6-3 y selló su clasificación a octavos de final.

Con esta victoria, Juan Manuel Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en alcanzar los octavos de final de Winston-Salem en esta edición del torneo.

Ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival. El cuadro podría deparar un duelo entre argentinos, ya que Sebastián Báez debe enfrentar al francés Hugo Grenier. Además, todavía resta la presentación de Mariano Navone.

Por su parte, Francisco Comesaña quedó eliminado en su debut y no pudo acompañar a Cerúndolo en la siguiente instancia.