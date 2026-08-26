Crisis total en Güemes: meses sin cobrar, pelea por la permanencia y un duro comunicado

El presente de Güemes es crítico tanto en lo institucional como en lo deportivo. A través de una carta abierta publicada en redes sociales, los futbolistas del plantel profesional y los integrantes del cuerpo técnico hicieron pública una situación que preocupa al club: no perciben sus salarios desde mayo.

La crisis económica afecta a una institución históricamente vinculada en el plano político con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal.

En el comunicado, los integrantes del plantel explicaron que la deuda salarial se originó durante la gestión anterior, pero remarcaron que el tiempo transcurrido y la falta de soluciones hicieron que la situación se volviera cada vez más difícil de sostener.

“Durante este tiempo mantuvimos el diálogo y buscamos alternativas para encontrar una solución. Entendemos que la deuda se originó durante la gestión anterior, pero han pasado varios meses y esta realidad se ha vuelto muy difícil de sostener. Detrás de cada uno de nosotros hay una familia y responsabilidades”, expresaron.

Los jugadores de Güemes decidieron no parar

Ante la falta de respuestas, los futbolistas analizaron la posibilidad de realizar un paro de actividades. Sin embargo, finalmente optaron por continuar con los entrenamientos y mantener la preparación para el próximo partido.

La decisión estuvo vinculada con el compromiso profesional del plantel, que este domingo deberá visitar a San Martín de Tucumán en La Ciudadela.

En el cierre del comunicado, los jugadores y el cuerpo técnico realizaron un pedido concreto a las autoridades del club: “Pedimos, por favor, que se haga todo lo necesario para regularizar los salarios adeudados. Confiamos en que esta situación pueda resolverse pronto”.

Güemes también atraviesa una crisis deportiva

A la delicada situación económica se suma un presente complicado dentro de la cancha. El Gaucho marcha último en la Zona B de la Primera Nacional, con apenas 22 puntos en 26 partidos, y acumula diez fechas consecutivas sin conseguir una victoria.

Los números reflejan la gravedad del momento: es el equipo que más partidos perdió en la temporada, con 14 derrotas, y el más goleado del campeonato, con 43 goles recibidos.

Además, ya tuvo tres entrenadores durante el año, otra muestra de la inestabilidad que atraviesa la institución.

Con nueve puntos de diferencia respecto de la zona de salvación, Güemes enfrenta un tramo decisivo de la temporada. La crisis salarial y los malos resultados deportivos ponen al equipo santiagueño contra las cuerdas y amenazan seriamente su continuidad en la Primera Nacional.