Gustavo Costas vuelve a dirigir

Gustavo Costas tiene todo acordado para convertirse nuevamente en el entrenador de Cerro Porteño, después de cerrar su salida de Racing Club. El técnico argentino viajará a Paraguay este martes para asumir al frente del equipo y reemplazar a Ariel Holan, quien dejó su cargo tras una semana complicada para el conjunto de Barrio Obrero.

La dirigencia de Cerro Porteño apostó por un entrenador con experiencia en el fútbol paraguayo y con un conocimiento previo de la institución. Costas tendrá como principal objetivo recuperar el protagonismo del equipo en el ámbito local y revertir el difícil momento que atraviesa el club.

La salida de Holan se produjo después de la eliminación en las competencias internacionales y de la derrota ante Olimpia en el superclásico paraguayo, resultados que aceleraron la búsqueda de un nuevo conductor.

El regreso de Gustavo Costas a Cerro Porteño

Para Costas, el desembarco en Paraguay significará su segundo ciclo como entrenador de Cerro Porteño. El argentino ya estuvo al frente del equipo entre 2005 y 2007 y dejó un recuerdo positivo entre los hinchas.

Durante aquella etapa, consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera: el campeonato de la División de Honor de Paraguay en 2005.

Ahora, más de una década después, el entrenador volverá a dirigir al conjunto azulgrana con la intención de recuperar el protagonismo perdido y darle estabilidad al plantel.

El último paso de Costas por Racing

Costas llega a Cerro Porteño después de un exitoso ciclo en Racing Club, donde consiguió dos títulos internacionales.

Durante su última etapa en Avellaneda, el entrenador llevó a la Academia a conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, dos trofeos que marcaron uno de los períodos más destacados de la institución en los últimos años.

Sin embargo, la irregularidad del equipo durante 2026 terminó provocando su salida, en lo que significó el final de su tercer ciclo como entrenador de Racing.

Cuándo podría debutar Gustavo Costas en Cerro Porteño

El nuevo cuerpo técnico asumiría en los próximos días y la intención de la dirigencia es que Costas debute este domingo ante Libertad, en el estadio La Nueva Olla, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El entrenador, de 63 años, firmaría un contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderlo en función de los resultados obtenidos durante su nuevo ciclo en el fútbol paraguayo.