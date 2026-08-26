Netanyahu endurece su postura frente a Irán y advierte que responderá con una fuerza inédita

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a elevar el tono de sus declaraciones contra Irán y puso en duda cualquier posibilidad de alcanzar un entendimiento con las autoridades de Teherán. El mandatario sostuvo que Israel no permitirá nuevos ataques y aseguró que, ante una eventual agresión, la respuesta será mucho más contundente que las anteriores.

Durante una entrevista telefónica, Netanyahu reveló además que las autoridades israelíes detectaron un supuesto intento de asesinato contra uno de sus hijos, aunque evitó precisar cuál de ellos habría sido señalado como objetivo. Según explicó, el episodio habría permanecido bajo reserva durante varios meses debido a cuestiones vinculadas con la seguridad.

“Creo que hay algo bastante increíble: Irán apuntó a uno de mis hijos. Intentaron matarlo”, afirmó el primer ministro, sin brindar mayores detalles sobre el presunto operativo.

La revelación generó repercusiones en Israel. De acuerdo con medios locales, el supuesto complot ya era conocido por los organismos de seguridad del país desde hacía meses y habría estado sujeto a restricciones de difusión.

Tres escenarios frente a Teherán

Netanyahu también se refirió a una reciente conversación mantenida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su última visita a Washington. Según relató, ambos analizaron distintas alternativas para enfrentar el desafío que representa el régimen iraní.

El mandatario israelí aseguró que no se opone en principio a una salida diplomática, aunque manifestó fuertes dudas respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las autoridades iraníes.

“Es imposible llegar a un acuerdo”, sostuvo Netanyahu al evaluar esa posibilidad.

Entre las opciones analizadas también apareció la posibilidad de una nueva acción militar. En ese escenario, el primer ministro remarcó que Israel mantendrá su capacidad de defensa y que no permitirá que Irán tome la iniciativa mediante ataques contra territorio israelí.

La tercera alternativa mencionada fue profundizar la presión económica y política sobre Teherán mediante sanciones y restricciones. Netanyahu destacó en particular las recientes medidas anunciadas por Washington contra más de 60 entidades, personas y embarcaciones vinculadas con el régimen iraní.

Una advertencia de mayor intensidad

En un acto realizado en un asentamiento israelí de Cisjordania, Netanyahu volvió a advertir que cualquier ataque iraní tendrá consecuencias severas.

El primer ministro aseguró que Israel responderá con una intensidad que, según sus palabras, será muy superior a cualquier acción realizada hasta ahora. La advertencia se produjo en medio de una relación cada vez más tensa entre ambos países y mientras Estados Unidos mantiene una política de fuerte presión sobre Teherán.

La postura de Netanyahu refleja así una estrategia basada en tres ejes: mantener abierta, aunque con escasas expectativas, la vía diplomática; reforzar la presión mediante sanciones y, al mismo tiempo, conservar la opción militar como respuesta ante una eventual escalada.

En ese contexto, el gobierno israelí busca dejar en claro que cualquier ataque procedente de Irán será considerado una amenaza directa y que la respuesta podría marcar una nueva etapa en el enfrentamiento entre ambos países.