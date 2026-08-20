Tensión entre Washington y Beijing: EE.UU. denuncia como “injusta” la detención de un académico

El Gobierno de Estados Unidos elevó este jueves el tono de sus reclamos hacia China tras calificar como “injusta” la detención del académico birmano nacionalizado estadounidense Min Zin, quien permanece bajo custodia de las autoridades chinas desde junio.

La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y supone una mayor prioridad para Washington en sus gestiones destinadas a conseguir la liberación del politólogo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, determinó que Zin se encuentra detenido injustamente en territorio chino, según informó el subsecretario de Estado, Dylan Johnson.

El funcionario explicó que la decisión fue adoptada luego de una revisión de las circunstancias que rodearon el arresto del académico, ocurrido el 3 de junio en la provincia de Yunnan.

Zin había viajado a China para participar de una conferencia académica a la que había sido invitado por el propio Gobierno chino. Su posterior detención generó preocupación en Washington y pasó a formar parte de los casos que el Departamento de Estado considera prioritarios.

Otro estadounidense permanece detenido

El Gobierno estadounidense también recordó que otro ciudadano de ese país permanece detenido en China en circunstancias que Washington considera injustas.

Se trata de Youlin Chen, un especialista en sismología que también se encuentra bajo custodia de las autoridades chinas.

Desde el Departamento de Estado remarcaron que la protección de los ciudadanos estadounidenses constituye una de las principales prioridades de la política exterior del país.

En ese marco, Washington aseguró que continuará realizando gestiones diplomáticas para obtener la liberación de Zin y de otros ciudadanos estadounidenses que permanezcan detenidos de manera arbitraria o estén sujetos a restricciones que les impidan abandonar China.

La situación suma un nuevo punto de tensión a la relación entre Estados Unidos y China, marcada en los últimos años por disputas comerciales, tecnológicas, diplomáticas y de seguridad.