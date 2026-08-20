Corach destacó el legado de la gestión Perotti y dejó definiciones sobre la actualidad política

El diputado provincial Marcos Corach aprovechó su presencia en Rafaela durante la inauguración del nuevo velódromo para dejar una serie de definiciones sobre la obra, el escenario político santafesino y la actualidad nacional.

El exministro de Gestión Pública sostuvo que fue la gestión encabezada por Omar Perotti la que dio el puntapié inicial para que hoy Rafaela pueda disfrutar de un nuevo velódromo y de las distintas obras de infraestructura que dejarán como legado los Juegos Suramericanos Odesur 2026.

Corach recordó que durante el gobierno de Perotti se impulsó la candidatura de Rafaela como subsede del evento continental y se realizaron las gestiones que permitieron poner en marcha un proyecto que hoy se encuentra materializado.

En ese marco, destacó la importancia de reconocer el trabajo realizado por las distintas administraciones cuando se trata de obras de gran magnitud que demandan años de planificación e inversión.

Durante la entrevista, el legislador también se refirió al escenario político de cara a los próximos años. Señaló que continuará acompañando políticamente al exgobernador Omar Perotti y remarcó que mantiene una muy buena relación tanto con el exintendente Luis Castellano como con el senador provincial Alcides Calvo, dirigentes con quienes comparte diálogo permanente.

Corach también fue crítico de la realidad política actual. Al evaluar la gestión del presidente Javier Milei, la calificó como "espantosa", manifestando un fuerte desacuerdo con el rumbo que lleva adelante el Gobierno nacional.

Las críticas también alcanzaron al ámbito local. El diputado provincial consideró que la gestión del intendente Leonardo Viotti no es buena, expresando una evaluación negativa sobre la administración municipal.

De esta manera, además de reivindicar el rol que tuvo el gobierno de Omar Perotti en el origen de las obras vinculadas a los Juegos Odesur, Corach dejó en claro sus posiciones respecto de la actualidad política provincial, nacional y local, sin eludir ninguno de los temas que marcarán el debate en los próximos años.