El 20 de agosto de 1741 fue un día fundamental en la historia de la exploración, ya que marcó el primer registro de desembarco de marinos rusos en la costa noroccidental del continente norteamericano. Bajo el mando de Vitus Bering, los buques rusos cruzaron, por primera vez, lo que ahora se denomina Estrecho de Bering, estableciendo así que no existía un puente de tierra que uniera los dos continentes, y allanando el camino para la colonización rusa de Alaska. Esta vez, la expedición contaba con dos buques: Bering fue capitán del St Peter, mientras que su colega Alexei Chirikov comandó el St Paul. Zarparon desde Kamchatka el 4 de junio de 1741 con rumbo hacia el sudeste. Bering y su tripulación llegaron finalmente a lo que luego se llamaría Isla Kodak, el 20 de agosto, en el proceso lograron el primer desembarco ruso comprobable en suelo de Alaska. El desembarco fue breve, ya que casi inmediatamente Bering decidió que el grupo, que se estaba quedando sin provisiones, debía regresar a Rusia. Eventualmente, Bering sucumbió ante las enfermedades y murió en la inhóspita isla y fue enterrado por los miembros supervivientes de su tripulación. Los hombres de Bering regresaron finalmente a Rusia, donde se dieron a conocer los descubrimientos de su comandante y los de Chirikov. Comenzó el período de interés de Rusia por el continente norteamericano, que finalizó en 1867 cuando Alaska fue vendida a Estados Unidos por $7,2 millones de dólares. Por sus hazañas, Bering fue nombrado héroe de Rusia y muchos accidentes geográficos recibieron su nombre en su honor, incluso la isla donde murió.