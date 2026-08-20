Crece la incertidumbre por Dibu Martínez

El Aston Villa oficializó este miércoles la llegada del arquero japonés Zion Suzuki y del defensor italiano Matteo Ruggeri, dos refuerzos que apuntan a fortalecer la última línea del equipo de cara a la próxima temporada, en la que el conjunto inglés volverá a disputar la Champions League.

La incorporación de Suzuki, de 23 años, tiene una repercusión especial para el fútbol argentino porque pone en duda el futuro de Emiliano “Dibu” Martínez en el club. El arquero campeón del mundo con la Selección argentina podría dejar Birmingham en este mercado de pases, aunque por el momento no tiene una oferta concreta después de que se frustrara su posible transferencia a la Juventus.

Zion Suzuki, el arquero que llega para competir con Dibu Martínez

Suzuki nació en Estados Unidos y comenzó su carrera profesional a los 18 años en el Urawa Red Diamonds de Japón. Luego pasó por el fútbol belga, donde defendió al Sint-Truiden, antes de dar el salto a la Serie A italiana para jugar en el Parma.

En las últimas temporadas, el arquero japonés logró consolidarse en Europa y tuvo una destacada participación en el Mundial 2026, actuación que despertó el interés de distintos clubes del continente.

Según medios británicos, Aston Villa desembolsará cerca de 35 millones de euros por su pase, una cifra que lo convierte en una apuesta importante de la institución.

Su llegada abre un interrogante inmediato sobre la situación de Dibu Martínez, quien mantiene contrato con el club, pero ya había manifestado su intención de buscar un nuevo destino. La caída de las negociaciones con Juventus dejó al argentino sin una alternativa concreta y ahora deberá definir si continúa en el plantel para pelear por el puesto o busca otra opción antes del cierre del mercado.

Matteo Ruggeri, el otro refuerzo del Aston Villa

Además de Suzuki, el conjunto dirigido por Unai Emery anunció la contratación del lateral izquierdo italiano Matteo Ruggeri, de 24 años.

El defensor llega procedente del Atlético de Madrid, aunque realizó buena parte de su formación en las divisiones inferiores del Atalanta. Con el conjunto italiano conquistó la Europa League en 2024, antes de continuar su carrera en el fútbol español.

Con ambas incorporaciones, Aston Villa busca reforzar su defensa para afrontar una temporada exigente, mientras el futuro de Dibu Martínez continúa siendo uno de los grandes interrogantes del mercado de pases.